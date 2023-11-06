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中年好聲音2丨顏志恒2.0唱到爆青筋　暫列首位古淖文妖爆唱《激光中》搶Fo

娛樂 13:49 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

TVB歌唱節目《中年好聲音2》昨晚（10月5日）播出的一集是第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽》，26強選手輪流獻唱曾於《勁歌金曲》獲獎的歌曲爭入24強，本回合評審團除了肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐，還有李蕙敏（Amanda）暫替陳慧嫻出任評審。

昨晚一集共有13名選手出場，經過一輪激戰，顏米羔獲得88分暫列第一，沈宗賢、李榮耀分別獲得75分和73分暫列危險區。

悲苦中點Rock感

昨晚最亮眼的選手非顏米羔莫屬，被喻為「顏志恒2.0」的他獻唱蘇芮的《誰可相依》，顏米羔的演出充滿爆炸力，演出尾聲更唱至青筋暴現，最終獲得88分佳績，Amanda大讚：「你把聲好放，完全唔覺得你有緊張，除咗悲苦仲有一種Rock嘅感覺。」

伍仲衡則略嫌顏米羔太過爆：「我成日用玉置浩二做例子，佢唱嘅Verse唔使點爆，我已經好感動，你爆冇問題，但要學識收。」肥媽聞言即笑言：「恭喜你（顏米羔），佢竟然用玉置同你比，你多謝佢啦！」

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伍仲衡：好似「惡女的弱點」

另外陳俞霏獻唱葉蒨文《女人的弱點》，俞霏梳All Back頭上陣，今次收起「Chill風」企定定深情獻唱，最終獲得82分，伍仲衡指她唱得不夠溫柔：「成首歌都好惡，好似『惡女的弱點』。」張佳添則直指她計錯數：「開頭你要唱得Soft啲，你後面嘅爆先會畀我哋感受到，你依家係『女人的爆點』。」

至於古淖文貫徹「妖風」，穿上銀色皮褸加黑色皮褲上陣的他獻唱羅文《激光中》，淖文演出期間又唱又跳，更突然半脫皮褸露出內裏的黑色背心！

自信十足的淖文演出忘我，不時對住鏡頭單眼放電，台風勁爆，最終獲得81分，肥媽說：「你喺舞台上冇當自己係比賽，係當自己喺度表演，你見到邊個鏡頭着就做Pose，但有啲太過江湖、走緊場嘅感覺，你要小心。」張佳添則笑言：「今日慧嫻唔喺度，我代佢講啦，巨星！你真係有壓台感，你一舉手一投足一個眼神，都係好屬於舞台，但你忘記咗今次係比賽，但台風冇得頂！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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