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節日限定｜雙11至抵購物攻略　盤點5大網購平台/品牌限定優惠

休閒消費 17:07 2023/11/06

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各大網購平台/品牌雙11優惠來了！

轉眼又到11月11日，這一天雖然是光棍節，但很多人反而感到興奮，因為各大網購平台會在每年雙11舉行大型促銷活動，吸引消費者購物。

現在就盤點5大網購平台/品牌在雙十一的限定優惠，小編會為大家推薦精選單品，大家不防趁優惠期間添置衫褲鞋襪，好好裝扮自己，說不定會在光棍節成功「脫單」呢！

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UNIQLO 雙11折扣期：11月3至16日

首先說說平民日本品牌UNIQLO ，平日價位己定得不高，現在再有雙11優惠，真的很抵買！品牌雙11狂歡慶11月3至16日正式登場，可以限定價入手外套、工裝褲、T恤和人氣設計師聯名系列！

女裝粗花呢外套 HK$199（原價 HK$499）

由於款式眾多，小編推薦這一件女生上班必備款式—粗花呢外套  ，它有三種顏色，分別是深灰、淺灰和黑色，簡單俐落的剪裁輕易打造女強人Look，輕易令氣質提升！而且減價後只需$199，性價比極高。

男裝超精紡Merino圓領針織衫 HK$199（原價 HK$249）

這款針織衫一共有八種顏色，當中淺灰色最百搭，橘色最搶眼。雖然款式看似簡單，但內裡可以穿一件白色T恤增加層次感，亦令男士們休閒中帶點都市魅力。

最新影片推介：陳茵媺專訪

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Lululemon

品牌採用精心設計的布料及專研技術打造的運動服裝，令很多女士為之著迷，並穿上Lululemon瑜伽褲作日常主要配搭，

InStill高腰緊身褲24" HK$520（原價 HK$1,080 ）

這條瑜伽褲是亞洲版型，如今有近半價優惠，它採用 SmoothCover™ 布料，提供平滑支撐，擁有媲美 Luxtreme™ 布料的平滑支撐⼒，貼合包覆身體，而且可以保持乾爽、排汗，四面彈力則令穿著者活動自如。

Wunder Puff Waist外套 HK$780（原價 HK$2,680）

這件外套以超過7折優惠發售，而且淨色設計不怕退流行，而且腰部束帶設計，可調整貼合度，不會有擁腫感覺；而經典不貼身版型，可多層次穿搭，可拆式連帽就增強活動性。

Farfetch 雙11 折扣期：10月31-11月13日

英國超人氣購物網站Farfetch攜手國際精品品牌，成為多元化的購物平台，今年雙十一更推出25%折扣優惠，連奢侈品牌Balenciaga手袋同樣有折扣。

Balenciaga小號Hourglass毛茸茸手提包  HK$22,300（有25%折扣）

這款來自巴黎世家的小號 Hourglass 頂部提手包以其弧形底部和結構輪廓為特色，在 2023 春夏以毛茸茸的圈圈呢飾面煥然一新。銀色“B”標誌使這款淺米色配件更加完美。

Polo Ralph Lauren Polo Bear嵌花針織毛衣 HK$3,110（有25%折扣）

這款 Polo Ralph Lauren 嵌花針織毛衣採用奶油色背景的羊毛羊絨混紡面料製成，正面飾有隨處可見的 Polo Bear 圖案和品牌首字母。

ANINE BING Gavin boyfriend jeans HK$1,609（有25%折扣）

Anine Bing 在 2023 春夏推出了這款男友風牛仔褲。單品以硬質棉質牛仔布剪裁而成，呈現清新藍色，經過石洗處理，呈現復古風格。單品採用中腰設計，寬鬆直筒褲管，乾淨俐落的下擺剛好擦過腳踝。

NET-A-PORTER 雙11折扣期：10月31-11月11日

NET-A-PORTER是女生最愛逛的時尚購物網站之一，這次雙11優惠活動有許多正價商品都可享受75折優惠。

MACH & MACH雙蝴蝶結水晶綴飾牛仔布芭蕾平底鞋 HK$5,460（有25%折扣）

這款芭蕾平底鞋飾有標誌性「雙蝴蝶結」。單品採用中藍色牛仔佈於義大利精心製成，皮革襯裡確保穿著舒適，故採用圓頭設計，可配搭牛仔褲和長裙等各種單品。

THE FRANKIE SHOP Tansy褶襉細條紋雙縐直筒褲 HK$1,913.90（有25%折扣）

Frankie Shop 的高級主打單品適合搭配其他服裝。這款Tansy長褲裁自流暢的粉紅色雙縐，飾有同色系細條紋圖案，腰部褶皺凸顯出休閒直筒褲型。建議搭配配套襯衫或簡約背心。

MR.PORTER雙11折扣期：10月30-11月11日

MR.PORTER專門售賣男裝時尚精品，在雙11期間使用折扣碼「SINGLE25」，就可享精選正價商品75折優惠！

AMI PARIS標誌嵌花美利奴羊毛開襟衫  Approx. HK$3,267（有25%折扣）

AMI PARIS 這款開襟衫採用柔軟的美利奴羊毛製成，輪廓寬鬆，倍感舒適。它採用整齊的嵌花針織工藝，飾有該品牌標誌​​性的Ami de Cœur圖案。

ORLEBAR BROWN+ 007 Ullock無結構亞麻西裝外套  Approx. HK$3,993（有25%折扣）

Orlebar Brown的007系列慶祝詹姆斯龐德 60 週年 - 這款「Ullock」西裝外套與 Roger Moore 在《章魚》片場烏代浦所穿的單品相似。單品裁自透氣的亞麻，輪廓不規則，疊穿時倍感舒適。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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