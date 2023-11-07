癌症殺手︱21歲男愛運動不吸煙胸痛驚見肺「白一片」　長15cm腫瘤崩潰：好痛苦

▲ 21歲男愛運動不吸煙胸痛驚見肺「白一片」，長15cm腫瘤崩潰：好痛苦！

年輕人更要重視身體健康！一名21歲男子作息健康，不吸煙且愛運動，卻因一次胸痛被檢查出肺部「一片白」。醫生在男子縱膈腔發現一顆15cm大小的腫瘤，指他以後一輩子只剩下另一邊肺可用，更讓男子難以接受，呼籲大家要好好保重身體。

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事主日前在Dcard以「21歲的我只剩下一個肺」為題，表示自己在今年7月8日因胸痛求醫，結果照X光發現肺部「白了一片」。醫生起初以為事主是肺炎，轉介他到長庚醫院胸腔內科，再經電腦斷層和磁力共振掃描檢查，驚見其縱膈腔長了一顆15cm巨大腫瘤，並確診是生殖細胞腫瘤，分期第四期。

7月26日，事主第一次接受化療，此時他的腫瘤已增長至20cm。3次化療後，腫瘤沒有變大或縮小，卻在壞死過程中纖維化，讓事主感到非常崩潰：

化療後超想吐、噁心、食慾不振、做惡夢，真的好痛苦，每天每天心情都好差……醫生告訴我我一輩子只剩下一邊的肺了，一邊已經失去功能了。聽完的當下我馬上就哭了，我心想我才21歲耶！

事主又擔心，以後的日子或許有哪天復發，自己就會去世，内心非常不安；坦言「好想趕快結束療程，回到平凡的生活。治療真的好累好累，我已經筋疲力盡了」。而最後，他也不忘感謝家人朋友、醫護等，並寄語「希望大家好好愛自己保護自己的身體」。

網民暖心鼓勵

至於病因，事主後續更新帖文表示，自己熱愛戶外運動，心肺功能鍛煉得比較强壯；但家人都有吸煙習慣，懷疑當中對自己病情有影響。而他的帖文也引來許多網民關注，紛紛留言為他打氣：

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養和醫院婦產科專科醫生譚家輝曾接受TOPick訪問時指出，生殖細胞瘤源頭來自生殖細胞，與常見的癌症不同，多見於年輕患者，一般發病年齡為10至20多歲，過往曾有患者發病時僅得9歲：

生殖細胞瘤的成因至今仍然未明，很多患者因發現腹部腫脹、有異物感，求醫檢查後才確診。

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責任編輯：羅嘉欣