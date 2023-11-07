  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手︱21歲男愛運動不吸煙胸痛驚見肺「白一片」　長15cm腫瘤崩潰：好痛苦

醫生診症室 18:30 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

21歲男愛運動不吸煙胸痛驚見肺「白一片」，長15cm腫瘤崩潰：好痛苦！

年輕人更要重視身體健康！一名21歲男子作息健康，不吸煙且愛運動，卻因一次胸痛被檢查出肺部「一片白」。醫生在男子縱膈腔發現一顆15cm大小的腫瘤，指他以後一輩子只剩下另一邊肺可用，更讓男子難以接受，呼籲大家要好好保重身體。

最新影片：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

事主日前在Dcard以「21歲的我只剩下一個肺」為題，表示自己在今年7月8日因胸痛求醫，結果照X光發現肺部「白了一片」。醫生起初以為事主是肺炎，轉介他到長庚醫院胸腔內科，再經電腦斷層和磁力共振掃描檢查，驚見其縱膈腔長了一顆15cm巨大腫瘤，並確診是生殖細胞腫瘤，分期第四期。

7月26日，事主第一次接受化療，此時他的腫瘤已增長至20cm。3次化療後，腫瘤沒有變大或縮小，卻在壞死過程中纖維化，讓事主感到非常崩潰：

化療後超想吐、噁心、食慾不振、做惡夢，真的好痛苦，每天每天心情都好差……醫生告訴我我一輩子只剩下一邊的肺了，一邊已經失去功能了。聽完的當下我馬上就哭了，我心想我才21歲耶！

事主又擔心，以後的日子或許有哪天復發，自己就會去世，内心非常不安；坦言「好想趕快結束療程，回到平凡的生活。治療真的好累好累，我已經筋疲力盡了」。而最後，他也不忘感謝家人朋友、醫護等，並寄語「希望大家好好愛自己保護自己的身體」。

網民暖心鼓勵

至於病因，事主後續更新帖文表示，自己熱愛戶外運動，心肺功能鍛煉得比較强壯；但家人都有吸煙習慣，懷疑當中對自己病情有影響。而他的帖文也引來許多網民關注，紛紛留言為他打氣：

點擊圖片放大
+8
+7

養和醫院婦產科專科醫生譚家輝曾接受TOPick訪問時指出，生殖細胞瘤源頭來自生殖細胞，與常見的癌症不同，多見於年輕患者，一般發病年齡為10至20多歲，過往曾有患者發病時僅得9歲：

生殖細胞瘤的成因至今仍然未明，很多患者因發現腹部腫脹、有異物感，求醫檢查後才確診。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【癌症殺手】港男突嘔血入院揭左下腹藏巨大腫瘤　憂患末期癌嘆：病痛隨時搵上門
10:59 2023/08/30
【癌症殺手】港男突嘔血入院揭左下腹藏巨大腫瘤　憂患末期癌嘆：病痛隨時搵上門
【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
18:39 2023/07/11
【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
【癌症殺手】長年經痛難耐醫生屢稱正常　21歲女強忍5年揭患卵巢癌
13:37 2022/12/12
【癌症殺手】長年經痛難耐醫生屢稱正常　21歲女強忍5年揭患卵巢癌

你可能感興趣

【癌症殺手】港男突嘔血入院揭左下腹藏巨大腫瘤　憂患末期癌嘆：病痛隨時搵上門
10:59 2023/08/30
【癌症殺手】港男突嘔血入院揭左下腹藏巨大腫瘤　憂患末期癌嘆：病痛隨時搵上門
【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
18:39 2023/07/11
【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
【癌症殺手】長年經痛難耐醫生屢稱正常　21歲女強忍5年揭患卵巢癌
13:37 2022/12/12
【癌症殺手】長年經痛難耐醫生屢稱正常　21歲女強忍5年揭患卵巢癌
健康問題 癌症 化療 運動

最高瀏覽

失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒
失憶父親｜英父子遇車禍8歲兒身亡 父昏迷兩個月醒後失憶忘記妻兒