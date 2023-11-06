【非禮學生】涉校內補課時非禮4名女生　男班主任否認13罪受審

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中學男班主任疑多次於校內補課時，以手指多次非禮4名15至17歲的女學生胸部等，副校長接獲學生投訴，事件最終報警處理。涉案班主任今（6日）於區域法院否認13項非禮罪，案件開審。控方開案陳詞指，被告曾強迫與其中1名事主交換Instagram帳號，事主欲取回電話，卻遭被告阻止，以及隔着運動服用手抓着及緊壓她的腰部。

男被告Y.Y.W.（33歲）被控13項非禮罪，事發於2021年11月至2022年12月，發生於何文田某中學，涉及4名女事主。當中兩項控罪涉及17歲事主X、3項控罪涉及17歲事主Y、5項控罪涉及16歲女童Z，以及3項控罪涉及事發時介乎15至16歲的女童J。

控方開案陳詞指，案發時被告於九龍某中學任職教師，為4名事主的班主任及教學老師。X於2021年12月中四時放聖誕假期某天及2022年農曆新年後某天，X兩度於校內補課時，感覺有手指「篤」其胸部及腰部，在兩次事件中，X曾望向於附近的被告，被告其後走開。

至2022年7至8月期間的某日，被告在補課時以手指「篤」Y的左胸數下，Y告訴被告不要「掂」她，惟被告再「篤」Y左胸側面3至4下，Y再稱不要「掂」她，被告遂將手縮回並離開。被告在1至2周後又在補課活動再次「篤」Y的胸部，及至同年9月初，被告又在補課時用手指「篤」Y的左胸數下，Y立即將手肘移向上身並告訴被告不要「掂」她。被告想再用手觸碰Y，Y遂站起來及離開座位。

至2022年9月19日，Z在課後與同學聊天時，坐於Z後方的被告伸手抓及揑Z的腰，至同月某日小息，被告又在Z和同學談天時「篤」Z的「胸圍位置」，並與Z談天。

控方指，於2021年11月至2022年5月期間的某日，J正在替低年級同學補課，被告強迫J和交換Instagram帳號，並取走J手提電話，J欲取回電話，卻遭被告阻止，以及遭被告隔着運動服用手抓着及緊壓腰部約5至6秒。

事主J另外課後留校協助低年級學生做功課時，被告向J稱不要做自己的功課後，以手指「篤」J右胸上方位置。至2022年10至11月期間的某日，當時16歲Z補課時，被告又以手指「篤」J上臂近胸部位置，其後拉起J的衣袖和掃她左手背及手掌。

副校長K於2022年11月25日接獲學生投訴，K指，X、Y、Z及J經查詢後，指被告曾將手指從後伸進她們的腋下位置觸碰胸部。事件於2022年11月28日報案處理，被告於2022年12月1日被捕，警誡下被告保持緘默。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟