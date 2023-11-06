【非法集結】警方疑洩催淚煙屯門基地遭包圍抗議 　9人開審前認非法集結候判

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2019年10月底屯門多處有人嗅到刺鼻氣體報稱不適，有市民質疑警方在大興行動基地測試催淚煙所致，包圍基地外抗議。26人被控非法集結及使用蒙面物品等罪，涉及12人的案件今（6日）於西九龍裁判法院（暫代區院）開審，當中9人開審前認罪。案情指，被告被拍到拆除或搬運鐵欄，案件押後至11月24日求情，暫定12月8日判刑，認罪被告須還押，其餘3名被告否認控罪。

本案被告為彭國豪（26歲，客戶服務員）、吳顥筠（23歲，無業）、張家俊（23歲，無業）、鄧泓祥（21歲，學生）、陳樂期（27歲，地盤工人）、伍栢衝（24歲，侍應）、關善瑜（21歲，學生）、吳鈞怡（24歲，學生）、王靜儀（25歲，學生）、17歲、18歲少年及一名案發時15歲少年。12人被控於2019年10月30日，在屯門大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結及在非法集結時使用蒙面物品。彭、吳及張另被控管有錘子、噴漆、𠝹刀等；18歲少年另被控管有鐳射筆。

同案被告鄧皓仁在2021年早前承認非法集結、管有索帶及使用蒙面物品3罪，被判監8個月。

除被告吳顥筠、陳樂期及案發時15歲少年不認罪外，餘下9人承認非法集結罪，其餘控罪獲存檔法庭。

9人的承認案情指，案發當日有網民號召包圍警方的大興行動基地，以抗議據稱警方在2日前在基地進行催淚彈測試。約200名示威者當晚8時許，在行動基地外的良運街集結，有人叫喊「黑警死全家」和「死黑警」口號，有人用激光照射警員。同時，約60名政府支持者在附近集結，用擴音器叫口號反對良運街示威者。

警方其後舉藍旗警告，政府支持者散去，其餘示威者則繼續留守，並將行動升級，拆除路旁鐵欄和堵路。

警方約9時半展開掃盪，示威者往兆軒苑、建生邨商場及輕鐵建生站逃去。各被告被捕時穿著非法集結時相同的衣物。除張家俊外的被告均被拍到在良運街搬運或拆除鐵欄，或將鐵欄用作堵路；為進行破壞行為的示威者打傘遮掩；張家俊則被拍到用電筒照支持政府的示威者，並用手指指向他們。

彭國豪另被搜出1把錘子；14歲少年被搜出1支鐳射筆；張家俊的背囊被搜出𠝹刀、金屬片和噴漆等。此外，9名被告參與非法集結時均以口罩及圍巾等物品遮掩容貌。

暫委法官鄭紀航將認罪被告還押，押後至11月24日處理求情，暫定12月8日判刑。聆訊下午續，料處理不認罪被告的開案陳詞。

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記者：陳曉欣