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【理大暴動】涉串謀在理大內參與暴動　5理大生認串謀暴動候求情

社會 13:53 2023/11/06

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（資料圖片）

5名理大生被指於2019年11月期間，先於清晨時理大閱讀室集結，隨後製作有釘的木板和噴黑閉路電視，以及向警方投擲硬物等。5人今（6日）於區域法院承認1項串謀暴動罪，案件押後下午進行求情，除首被告外，各人續准保釋。

5名被告依次為林子澄（22歲，又名林銘堯）、姜祖育（22歲）、姜紹熙（21歲）、陳蘊儀（23歲）及陳超卓（22歲），案發時均為理大學生。他們均承認1項串謀暴動罪，指他們於或約於2019年11月11至 14日，在香港串謀與其他不知名人士於香港理工大學參與暴動。

案情指，自2019年11月11日至14日期間，大量示威者集結在理大及其一帶暴動，他們有組織地佔據理大，並且破壞理大的閉路電視等。另外，有示威者使用汽油彈等，與理大外警方對峙及衝突。

警方其後從理大閉路電視及互聯網上檢取了相關影片，反映當時的暴動情況。5名被告自11月11日清晨起，連同其他人在理大內一間24小時的閱讀室內集結，5人均使用其理大學生證出入閱讀室。期間姜祖育、姜紹熙、陳蘊儀及陳超卓被拍到在製作有釘的木板，以及換上黑色裝束。

同日，林子澄於理大Core L範圍附近多次向警方投擲硬物並與警方對峙，林子澄亦與姜祖育等人搬運膠馬、架設路障及將膠馬擲向樓梯處。姜紹熙則曾與陳蘊儀在星巴克咖啡店外，先後指向1部閉路電視並向前方的示威者招手，繼而有示威者砸壞閉路電視。至11月14日，陳蘊儀在Core D向Core B 3樓走廊方向，將噴漆交予姜祖育，姜隨即用手上的噴漆將閉路電視鏡頭噴黑。

警方事後發現理大遭廣泛破壞，內部一片狼藉，當中磚頭及紙皮等大量雜物散滿一地。部分教學大樓出入口遭雜物堵塞，亦有玻璃外牆碎裂。多處牆壁及地面除遭廣泛塗鴉外，甚至有燒焦的痕跡。

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記者：梁錦麟

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