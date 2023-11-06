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【高壓教育】父母自幼嚴格教育高壓下成長　30歲博士生患癌：終於解脫

育兒資訊 14:52 2023/11/06

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聞者心酸!

患上絕症竟然會是一件開心事？一名30歲的博士生早前癌逝，其好友在網上分享他生前故事，指對方長年在父母高壓控制之下，生活極度不開心，年半前確診癌症，他反而覺得高興，因為父母不會再逼他，終於可以「為自己而活」，做自己喜歡的事，坦言「不曾後悔患癌，只後悔來過這個世界。」

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內地一名博主日前於微博以「朋友30歲癌症去世生前說他反而很開心」為題，拍片分享亡友故事，他指友人從小就受到父母親的高壓教育及情緒勒索，小至用餐時拿筷子手勢，到升學取向、讀博士、找工作等大事，都必須聽從他們安排；每次發言時，父母都會出言壓制：

你別說話，你先聽我說。

考獲77分被父鬧「畜生」

博主透露友人從小就按照父母的要求而活，不斷討好他們，但從未被讚賞過，總是拿他與其他孩子作比較，為他設立更高目標。但父母自己卻做不好身教，終日玩手機，生活懶散，卻將一切寄託在他身上。博主指友人在讀書時間考試獲77分，被父親大罵「畜生」，跪在走廊外一日一夜，而母親則撕毀其課外書。而且，母親又經常闖入他的房內、偷看日記，絲毫不尊重其私隱。高考後，他成功考上知名大學，但父母未因此感到高興，反而迫他開始外出打工「體驗人間疾苦」。

友人的父母在言語間經常將「一切都是為你好」、「我們每日洗衣煮飯養活你，還養出罪了？」、「我每天為了你這麼辛苦，還錯了？」、「外人能像我這麼付出的？」掛在口邊，讓友人內心充滿內疚感，在家中感到窒息。

直到28歲那年，友人接到父母的來電時都會臉紅發抖；甚至聽到他們的名字，亦會不自覺全身顫抖。他雖然讀到博士學位，但並非自己所願，只是為了滿足父母要求；一直到患上癌症後，才覺得鬆了一口氣，終於可用這個理由「踏踏實實睡個好覺」，不必活得那麼緊張，可以做自己一切想做的事。

來生不要做家人

博主指友人對於是否接受治療感到矛盾，曾向他表示：「我想治又不想治，因為我的生命不多了，我想趁生命最後一段時間出去玩一玩，想學個小提琴、想做一些我從來不敢想，卻又特別想做的事。」好友坦言從未後悔患上癌症，但後悔來到世界上，遺憾有太多想做的事未曾嘗試，但又認為這個結局對他而言也是一種解脫。

好友逝世前曾託博主轉告其父母，明白兩人非常愛他，惟他對兩人感情複雜、又愛又恨，希望來世不要再成為一家人；如果兩人下世仍成為夫妻，亦希望他們不要再生孩子。博主於好友離世後曾致電對方慰問，不過對方父母仍然不覺得自己有錯，「孩子是讀書壓力太大、太累才患病。」因此，博主安慰幾句後便結束通話。

影片引起大批網民同情，不少人都認為事主生活極為窒息，「他們生的不是孩子，是他們所有不健康心理的發洩對象。」、「這癌症也是從小環境壓抑出來的…」、「好像快樂是一種罪。」

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責任編輯︰王明芳

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