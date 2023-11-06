資優教育｜資優學苑設精神健康評估　家長宜主動打開話題關心子女

▲ 資優教育學苑建議家長，當孩子情緒波動時要觀察他們有否情緒明顯波動、低落的狀態。（圖片提供：香港資優教育學苑）

開學兩個月了，同學們，家長們，你們的感覺還好嗎？



每逢新學年開展，同學們都面對大小挑戰，有機會導致情緒波動；此時，家長需要多加注意及關心子女的情緒變化。要知道精神健康對每個人都相當重要，而幸福感，有利學子發揮潛能，貢獻社會。有見及此，香港資優教育學苑 (學苑) 除了為資優生提供關於精神健康的課程外，亦有為資優生及其家長提供諮詢及評估服務。

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在培育資優生的過程之中，學苑亦不時會收到資優兒家長的電話查詢，如何陪伴子女面對學業或人際關係壓力，希望能夠協助孩子過渡高低起伏的情緒狀態。



當孩子情緒波動

首先，「觀察」是非常重要的第一步！我們鼓勵家長盡早留意到孩子有否出現以下的狀況：

1.​一些情緒明顯波動、低落的狀態？

2.​日常是否願意與人持續接觸、互動？

3.​食慾、睡眠、各項常規狀態是否有變？

4.​言語間是否有透露對生活感到絕望、無力的信息？

5.​會否提及死亡或自殺的話題？

6.​會否突然安排道別、送贈物品，或表示要離開的暗示及明示行為？



如子女有以上的狀況，請先感謝自己有這樣的敏覺力，能夠觀察到子女的狀態，然後與子女分享你的所見所憂，嘗試了解他們的想法，表達關心，讓子女意識到家人是可以和他們分憂的。平日家長可參考以下的方式以加強親子間的溝通，若有需要，應盡早為他們安排專業輔導服務。



加強溝通的方式：

1. 可主動打開話題，與子女分享你所留意到的時事或所關心的事項，持平地了解子女對相關時事/事件的所思所想

2. 盡量多陪伴，如子女當下不願分享，可表示理解，開放等待子女願意溝通的機會 (例如： 「似乎你暫時唔想講住，等你想分享，我可以聽你講啊！」)

3. 留意子女的神情行為動作，適時客觀描述其狀態 (例如：「我留意到你……」)

4. 同理子女的處境，適時反映子女的感受 (例如：「我感到你似乎覺得……」)

5. 當子女分享時，可停下其他事務，專心一致地聆聽並適時重述/反映子女的感受

6. 如有疑問，待子女分享後，可提出簡短的疑問，澄清並嘗試理解未明之處



最後，不論學生還是家長都需要注重個人身心健康，才能成為對方的心靈友伴！



如有需要，歡迎致電香港資優教育學苑諮詢及評估中心3940 0101 ，我們樂意聆聽，了解你的情況！