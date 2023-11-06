香港小姐丨何依婷有樣有學歷封盤做人妻　Regina選美追夢成TVB力捧小花【多圖】

▲ 17年港姐亞軍何依婷（Regina）現為TVB上位小花。

2017年香港小姐亞軍何依婷（Regina）宣布做人妻，獲全城送上祝福！

出身自基層家庭的何依婷自小努力讀書，於大學期間考獲平GPA3.5以上的佳績，獲得獎學金到多間名校作交換生。畢業後錯於Big Four工作的Regina選擇參選追夢，現為TVB力捧的上位小花。

女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照 宣布做人妻：Say yes to my love

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

何依婷宣布結婚

何依婷早前被網民野生捕捉，發現與一名神秘男子現身廣州拍拖參觀展覽，後來她大方承認與對方相戀了一段時間。

戀情曝光約兩個月，Regina如今宣布結婚，女神正式封盤！

【香港小姐】何依婷獲「最受歡迎企業活動司儀大獎」 Regina：有啲受寵若驚

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

學霸女神成績優異

出身自基層家庭的Regina曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，其後入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

在學期間修讀的各科成績理想，考獲平均GPA3.5以上的佳績，並曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習。

Regina最終於2016年以考獲一級榮譽學士學位，畢業後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問。她曾說：「畢業後，便進了會計師樓工作，後來我發覺原來喜歡讀書跟出來工作是不一樣的。」

最新影片推介：陳茵媺專訪

選港姐成TVB上位小花

2017年，Regina參選香港小姐並奪得亞軍及莎莎美麗觸覺大獎，同年入讀第29期藝員訓練班。

最初，她主要拍攝綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

她在新版《十月初五的月光》首當女主角，演「祝君好」一角，亦在劇集《星空下的仁醫》﹑《美麗戰場》擔任重要戲份，成為TVB上位小花之一。

Regina亦參與由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，這部劇更是視后佘詩曼回巢之作，也有李施嬅﹑馬國明等好戲之人。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R