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【司法覆核】質疑區議會參選人須經「三會」審批　郭卓堅入稟申司法覆核

社會 14:23 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

申請人郭卓堅。（林育慧攝）

區議會選舉在席，長洲居民郭卓堅以民主黨永久會員身分入稟高等法院，指政府制定選舉區議員規定，參選人必須經「三會」審查通過方具資格報名參選，做法違反《基本法》，遂入稟申請司法覆核，要求法庭頒令取消是次選舉規定。

申請人郭卓堅，建議答辯人特首李家超。

入稟狀指，申請人為民主黨永久會員，為本案申請合法持份者。申請人指政府官員決定制定選舉參選區議會規則，參選人必須經由政府3個地方委員會批准、審查及通過，才容許參選人有資格報名參選，做法有違《基本法》第26條規定，香港居民享有選舉和被選舉權，而《基本法》第11條亦列明特區政府立法機關制定的任何法律，不得與《基本法》相抵觸。申請人指政府這種規定辦法嚴重違反《基本法》規定。

申請人要求法庭頒令，取消這次區議員選舉規定，並頒令指對原告人及有利害關係人士制定是次區議會參選資格，有違《基本法》規定。

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記者：林育慧

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