《喝采》4K修復版成金雞影展閉幕片　翁靜晶憶初遇陳百強：一種暈倒的感覺

電影《喝采》闊別大銀幕43年以4K數碼修復版在戲院重映，掀起網上討論，而影片獲選為今年金雞華語影展的閉幕影片，女主角翁靜晶與編劇文雋專程前赴廈門出席連串活動。

為表對《喝采》的重視，翁靜晶丈夫何猷彪罕有齊亮相公開場合，在廈門陪同翁靜晶現身金雞華語電影巡禮。

▲ 金雞影展《喝采》專題展覽。

翁靜晶有感而發

《喝采》4K數碼修復版成為本屆金雞影展的閉幕影片，為隆重其事，金雞影展特別在廈門放映《喝采》的戲院設置專题展覽，陳百强的經典黑膠唱片、盒帶與電影海報等组成了一個追憶往昔的角落，在電影放映结束後吸引大批觀眾駐足留影。

翁靜晶與文雋亦親臨戲院參與映後分享，在接受現場觀眾提問之前，翁靜晶急不及待要向文雋查詢：「《喝采》的後段說女主角去治病，那個時候我聽長輩們說，這部電影是有下一集的，女主角把病醫好了、會回來的，究竟她是治好還是未治好？」

▲ 翁靜晶文雋赴廈門出席金雞華語影展映後分享。

文雋坦言，劇本沒寫到這一段：「今天回頭看這部電影，很純樸，好像在學校的場面，還有當時大家都很流行去派對、女主角在飛機上戴著walkman ，都紀錄了1980年的青春歲月。」

翁靜晶對此表示非常認同：「在電影裏面，你們可以看到1980年很多香港社會現象，譬如一進海底隧道，你就沒法聽到收音機的東西，那個時候的電話仍是撥輪那一種。」談到在香港大學陸佑堂拍攝歌唱比賽一幕，翁靜晶也有感而發：「我後來去讀法律，每一年都是在陸佑堂考試；湊巧的是，在戲中飾演陳百強爸爸的楊群，考律師怎樣都考不上，但我一考就考上了！」

▲ 翁靜晶文雋在金雞影展親臨戲院出席《喝采》映後分享。

無悔參演《喝采》

有觀眾問及重看《喝采》的感覺，翁靜晶坦率回應：「電影拍攝於1979年，我15歲，那個時候的青春片，是不可能做醫美的，你的臉是怎麼樣就怎麼樣，純天然、沒有加工，剛聽到香港一位觀眾說，看到我大大顆青春痘，那是因為現在做了4K修復！」

她續指：「現在回看，自覺沒有浪費時間，趕快跑去讀書，這是比較幸運的，相對很多演藝圈的人，有不一樣的軌道，他們有比較大的壓力，譬如老了、胖了，我在這方面比較好一點！」

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翁靜晶無悔參演《喝采》，只因初遇陳百強那一刻，她已心醉了：「我第一次見到Danny ，就是在琴行那一幕，當我進去拍戲的地方，他一直在彈鋼琴，你可以想，一個那麼好看的男孩，專注地彈鋼琴，而且彈得那麼好，你會有一種暈倒、在飄的感覺 ！」

最後，翁靜晶回憶陳百強說：「他給我的第一個印象，就如雕像般的美男子在彈鋼琴，所以印象非常深刻！」

▲ 翁靜晶在丈夫何猷彪出席《喝采》在金雞華語影展閉幕影片放映。