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區選翌日原來是學校假期　建制憂拉低投票率

政治 14:57 2023/11/06

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教育局把選舉翌日訂為學校假期。(資料圖片)

區議會選舉在12月10日（星期日）舉行，今屆有別於以往，教育局把選舉翌日（星期一）訂為學校假期。有建制派擔心，這變相成了學生的「長周末」，家長或帶同子女北上遊玩，不利投票率。

話說今次區議會的直選投票率，各方都預計創新低，近日港府積極搞區選夜繽紛、區選進社區，建制派又落區大做宣傳，齊谷氣氛，最終自然是想谷投票率。

有建制派中人卻指，以往的區議會選舉，有借出作票站的學校，可自行決定是否把選舉翌日定為學校假期，其他無借出的學校則不會放假，但今次所有學校齊齊放假，就可能令家長乘機放三幾日假，帶子女去旅行，索性不投票。

原來，教育局在2020年6月9日發通告，決定將往後的選舉翌日訂為學校假期，局方當時解釋，在過去的選舉中，部分票站需要在選舉日翌日早上才能將校舍歸還學校，因而妨礙學校的正常運作，以致有不少學校未能在選舉日借出校舍作為投票及點票站。為減低選舉對學校運作的影響，在徵詢學界的意見後，決定落實將選舉日翌日訂為學校假期。

「長周末」親子北上遊玩

教聯會立法會議員鄧飛話，很早之前已經擔心此情況，曾有提出憂慮，笑言家長在「長周末」不止可帶子女北上，更可去泰國旅行。

他坦言，有聽過有些小學打算在區選翌日舉行嘉年華或開放日，以吸引學生及家長留港，但他認為這個可行性不高，因為很多時票站會在翌日早上才歸還場地予學校，未必有足夠時間布置嘉年華或搞開放日。而且若只是個別學校去做，或會有家長不滿，為何只有其子女的學校需回校。

本身是教師的民建聯立法會議員郭玲麗也表示，聽過有家長打算在投票「長周末」，包團去台灣旅遊，亦聽聞有校長買了機票。她建議政府可仿效慶祝「七一」回歸，在那個周末舉辦一些康體文娛活動，或提供乘車優惠等，提供誘因令市民留港。

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撰文 : 傅流螢

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