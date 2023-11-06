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【美國制裁】續有政團到美領館抗議　葉劉：反制裁法是否適合納《基本法》附件三需審慎評估

政治 15:39 2023/11/06

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葉劉淑儀(中)今早與黎棟國(右)，到美國駐港澳總領事館門外抗議。(葉劉淑儀fb圖片)

美國國會參議院及眾議院跨黨派議員早前提案，要求將49名本港法官、政府官員等列入制裁名單，今日繼續有政團到美國駐港總領事館抗議，包括民建聯、工聯會和新民黨。新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀認為，國家已有反制裁法，但是否適合納入《基本法》附件三在香港實施，需要審慎評估。

葉劉淑儀今早與新民黨常務副主席黎棟國，在美國駐港澳總領事館門外抗議，強烈譴責美國提出「所謂制裁」。她認為香港現時法治狀況良好，據《世界正義工程》評估本港法治是在世界前25名，分數與21、22排名同分並列，甚至高於美國及很多歐洲國家。

葉劉淑儀強調，《港區國安法》第55條列明，如果案件未能在香港有效進行審理則可移交內地，「我希望美國國會議員看清楚香港相關法例，不要胡亂作出恐嚇。」她續指，作為行政會議非官守議員召集人及立法會議員，對於承擔《基本法》23條立法的任務，深感光榮。

民建聯立法會議員周浩鼎、陳勇及陳學鋒等人亦有到美領館抗議。(民建聯供圖)

民建聯立法會議員周浩鼎、陳勇及陳學鋒等多人，亦有到美國駐港澳總領事館門外抗議。周浩鼎指，多名國際法律專家到香港，出席今日起舉行的香港法律周，他們對香港法治充滿信心，美國政客對香港的抹黑只會徒勞無功。他又再次警告，如果美國政客持續干涉香港內政，有機會觸發《港區國安法》第55條，將特定案件交由中央政府審理。

工聯會陳穎欣連同工聯會社會事務委員會40名代表，今日到美國駐港澳總領事館抗議。(工聯會fb圖片)

工聯會立法會議員陳穎欣連同工聯會社會事務委員會40名代表，今日到美國駐港澳總領事館抗議，強烈譴責美國政客恫嚇維護國家安全的香港特區人員，干預香港內政。

林建岳：美國政客恫嚇「制裁」香港的司法和執法人員  必須予以堅決反對

全國政協常委林建岳表示，法治是香港營商環境的基石，基本法保障香港司法獨立，法官審判不受任何干預。美國政客恫嚇「制裁」香港的司法和執法人員，粗暴干涉香港事務，肆意干預香港司法機構獨立運作，破壞香港法治，必須予以堅決反對。他指出，「司法獨立是香港良好營商環境的有力保障，破壞香港的司法獨立會損害所有企業包括外資企業的切身利益，這是商界人士絕不能接受的。」

香港中律協：強烈譴責美議員恐嚇香港政府官員和司法人員

香港中律協強烈譴責美國議員拋出所謂「香港制裁法案」，「叫囂對香港特區政府官員、檢控官及法官實施制裁，恐嚇司法人員， 企圖干預香港特區司法獨立。」該會全力支持特區政府官員捍衛國家安全和司法人員以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義，行使獨立審判權，不受外部勢力干預。

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責任編輯：區綽彥

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