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胎內記憶丨7歲仔淚吐胎內記憶　「天上選媽過程」曝光窩心又詭異

育兒資訊 19:06 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

有網民指七歲的兒子主動說起出生前的事，再次觸發網友討論。(iStock圖片)

各位父母相信孩子有「胎內記憶」嗎？很多父母對此感到懷疑，但又不禁好奇想聽孩子說說胎內記憶。台灣有一名七歲兒子睡前向媽媽突然拋出一句，主動說起出生前的事，讓她瞬間無言以對，事件觸發網友討論。

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一名台媽在《爆廢公社》的討論區發貼文，指自己是無神論者，兒子卻談及「胎內記憶」的對話，令她重思「胎內記憶」的話題。據貼文表述，當天晚上兒子豪豪睡前，突然問媽媽：「妳是因為想生小孩，才生我的嗎？」該台媽也感到唐突，見狀也追問下去，兒子支吾以對再發問：「妳是真的想生我才生的嗎？

該台媽堅定的語氣安撫兒子：「豪豪，媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的。」沒想到，豪豪居然說起「胎內記憶」：「媽媽我跟妳說喲！當初我在天上選好久才選到妳。」媽媽心裏感到稀奇，追問兒子天上是甚麼樣子，兒子卻說：「就有很多在選爸爸媽媽的小孩，還有一個天神。」天神會給未來爸媽處事為人的資料供孩子揀選，他直言看到該台媽很好就選了她。

該台媽聽到這窩心又詭異的說話，待兒子入睡便發文詢問網友。原來不少媽媽也有類似經歷，在討論區分享。

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責任編輯：王明芳

 

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