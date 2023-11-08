超市大搜查｜深圳消委會測試16款保濕面霜　12款總評4星最平$50

▲ 深圳消委會測試16款保濕面霜，12款總評4星最平$50。

踏入秋冬季，皮膚特別乾燥缺水，不少人開始選購護膚用品。深圳市消委會曾測試市面上16款保濕面霜，包括MIXA、NIVEA、BIODERMA、LANCOME、BIOTHERM等品牌，價錢由人民幣47元（約港幣50元）至人民幣450元（約港幣494元）不等，其中12款保濕面霜保濕效果顯著，可明顯提升皮膚水分含量。

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是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，篩選出16款產品進行數據分析，結合消費者關注熱點，從保濕功效、感官評價、環境評估和成分安全四方面進行測評，結果發現大部分保濕面霜樣本都有良好的保濕效能，其中12款獲得4星總評分。

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深圳消委會安排試用者連續使用產品2星期，並將手臂劃分出3個區域測量皮膚水分含量：未塗抹區域、塗抹測試樣品區域、塗抹對比樣品區域，以評估面霜的保濕功效。在保濕功效上，16款面霜中共13款被評為4星，而YVES ROCHER、GARNIER及LUMENE這3款品牌樣品，保濕功效則被評為3星。

而在測試樣品質地、容易吸收程度、使用後皮膚光滑度、滋潤度、油膩感和氣味後，結果顯示，BIODERMA、Avène這2款品牌樣品的感官評價綜合得分均為8.5分以上（滿分為10分）。

最後，深圳消委會透過比較試驗對保濕面霜配料表分析，發現有6款樣品不含易致敏香料成分，其他樣品均含有1至7種易致敏的香料成分，另外MIXA品牌樣品中含有易干擾内分泌的化學成分。

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深圳市消委會指出，購買保濕面霜並非越貴越好，價格最低的MIXA可以媲美價格最高的BIOTHERM，在保濕效果等級一樣的情況下，感官評價結果顯示MIXA比BIOTHERM的體驗更好，但價格相差近10倍。

消委會亦提醒廣大消費者，可根據個人皮膚狀況、所在地氣候及產品標籖等情況，按需要選購；另外，建議購買保濕面霜時除了關注保濕效果外，還應注意查看產品的成分表；同時建議優先選擇罐裝的保濕面霜產品。當使用管裝產品無法擠出時，可以考慮剪開包裝並取出殘餘物，既節省開支，又可以減少對環境的污染。

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責任編輯：何沛怡