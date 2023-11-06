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【傑出人士】樹仁頒授榮譽博士學位　張竹君林順潮上榜

社會 15:39 2023/11/06

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張竹君獲頒發榮譽博士學位。（資料圖片）

樹仁大學宣布，今年畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式於11月27日舉行，將向衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及立法會議員、眼科醫生林順潮頒授榮譽社會科學博士，表揚他們在專業領域的卓越成就，和造福社會的莫大貢獻。

仁大表示，張竹君服務衞生署超過20年，專責監測、預防傳染病，以及在疫症爆發時進行流行病學調查。在2020年至2022年期間，因頻繁主持新冠疫情簡報會而廣受市民認識和愛戴。她最高紀錄曾連續72日風雨不改主持例行簡報會，報告新增個案和疫情走勢。

林順潮是眼科醫生，在全球首創使用虹膜周邊激光手術及角膜穿刺術治療急性青光眼。他創辦並擔任主編的《亞太眼科雜誌》，在2023年的眼科權威雜誌國際排名為亞太第一、世界第七。林醫生也曾任亞太眼科學會和亞太視網膜黃斑病學會會長。

仁大今年會在畢業典禮，向1,099位本科生和研究生頒授學位，當中406名來自社會科學院、402名來自文學院，以及291名來自商學院。

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責任編輯：吳卓峰

衞生防護中心 林順潮 畢業 立法會

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