感謝醫護丨曾連續72日風雨不改主持例行簡報會　張竹君醫生獲樹仁頒授榮譽博士學位

▲ 曾連續72日風雨不改主持例行簡報會，張竹君醫生獲樹仁頒授榮譽博士學位。

新冠疫情2019年起席捲全球，由2020年疫情高峰期起，張竹君醫生連日主持記者會，曾被錄得72日沒放假。而香港樹仁大學將於2023年11月27日舉行第49屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，向張竹君醫生及林順潮醫生頒授榮譽社會科學博士，以表揚他們的卓越成就及造福社會的莫大貢獻。

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張竹君醫生現為衞生防護中心傳染病處主任，服務衞生署超過20年，曾協助處理包括2019年新冠病毒、2013年中東呼吸綜合症、2008年腸病毒、2005年四川豬鏈球菌，以及2003年沙士。

在2020年1月，新冠疫情爆發初期，張竹君醫生曾與同僚親赴武漢了解相關病例、防疫措施及臨床處理。而她最高紀錄曾連續72日風雨不改主持例行簡報會，報告新增個案和疫情走勢。

而林順潮醫生是本港眼科醫生，在全球首創使用虹膜周邊激光手術，以及角膜穿刺術治療急性青光眼。林醫生創辦並擔任主編的《亞太眼科雜誌》，在2023年的眼科權威雜誌國際排名為亞太第一、世界第七；也曾任亞太眼科學會和亞太視網膜黃斑病學會會長。

林醫生熱心公益，在1999年成立光明行動護眼基金，致力提高本港巿民的護眼知識並為有需要人士免費驗眼及施行手術。至2006年，他成立亮睛工程慈善基金，向內地基層醫院捐贈眼科儀器和提供手術培訓，留下帶不走的醫療團隊。在2013年，林醫生亦在深圳開辦的眼科醫院，為被挖去雙眼的山西男童郭斌免費植入義眼。

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責任編輯：羅嘉欣