【慢病共治】新計劃11月13日推出　合資格者可獲資助跟進三高

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醫務衞生局（醫衞局）今日（6日）宣布，下周一（13日）正式推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，當日起可經任何一間地區康健中心參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。

參與計劃的家庭醫生名單已載於「慢病共治計劃」專題網站，會持續更新。截至11月3日，已有超過330名家庭醫生參加計劃，供巿民選擇配對。



在「慢病共治計劃」下，合資格人士將透過共付模式，自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療巿場接受糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。

擬參加計劃者可到訪遍布18區的任何一間地區康健中心／站，登記成為會員，並在同意使用醫健通後由地區康健中心／站協助他們配對家庭醫生。65歲或以上人士可以用長者醫療券支付計劃的各項共付額（包括診症、護士診所、專職醫療和化驗服務）。

獲政府資助跟進三高

若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，他們會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。診症後獲處方「慢病共治計劃」基本藥物的參加者無須額外支付任何藥費。相關基本藥物涵蓋40多項，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程之用。政府會不時審視藥物名單，以貼合參加者所需。



政府除資助診症、化驗和藥物費用外，亦設立達標獎勵機制。若參加者達到健康指標（例如有自我監察健康指數並上傳到醫健通流動應用程式、定時覆診、完成健康教育項目或指定檢查等），便會在下一個計劃年度（即第三個計劃年度開始）接受首次資助診症時獲扣減最高150元的共付額。

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責任編輯：吳卓峰