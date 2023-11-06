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白日之下丨票房直迫400萬元　余香凝眼淺謝票簡君晋難忘觀眾感人分享

娛樂 15:51 2023/11/06

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（左起）《白日之下》編劇李卓風、配樂師朱芸編、編劇唐翠萍、梁仲恆、余香凝、導演簡君晋、許月湘、梁雍婷。

由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、胡楓、余香凝（Jennifer）、林保怡、梁仲恆、鮑起靜、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、龔慈恩、寶珮如、朱栢謙、朱栢康、許月湘等參演電影《白日之下》，在上周四（11月2日）上映，4日累積票房約340萬，當中周五及周末連續3日，電影均成為單日票房冠軍，成績令人鼓舞。

電影改編一連串殘疾院舍真實案件，箇中情節引起廣泛討論，社會各界亦自發舉行包場，當中媒體關懷伙伴 - 「幸福傳聲基金會」，早前就邀請教育界及社福界人士率先觀賞電影，各界均對電影感受良多，大讚電影拍攝非常認真，老中青演員演繹出色，亦欣賞電影在生命教育層面上，擴闊青少年視野，喚醒其善良及同理心。

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（右起）編劇唐翠萍、梁仲恆、梁雍婷、編劇李卓風、許月湘、余香凝、導演簡君晋。

余香凝感動流淚

一眾主創和演員自上畫起，連日來都馬不停蹄謝票感謝各界喜歡和支持電影，Jennifer就指每次映後跟影迷交流，感受都非常深，更指聽到觀眾分享時，忍不住眼濕濕。
 
Jennifer指，早前舉行的《白日之下》群星觀映場，已獲大批圈中人如毛舜筠、張繼聰、黃德斌出席支持，亦很多藝人友好主動在社交平台推介電影。

（左起）編劇李卓風、余香凝、梁仲恆。

盼更多人關注事件

對於電影獲得社會不同界別的迴響，她憶起最近一次謝票時的觀眾分享：「無諗過謝票係每一次都會眼濕濕，當中有社工分享，亦有前新聞記者，佢非常多謝我哋做呢個題材，分享時候亦有啲想喊，佢希望有更多年青一代投身記者行業，聽到時候都眼濕濕。」

她續指；「有啲院友嘅家屬，都有多謝電影講返件事，希望更多人再關注事件，不希望有同類型的事件發生。希望多啲人入場睇，我唔止希望票房好，係希望這個題材，或者我哋咁用心嘅製作，會有人睇得見。」

《白日之下》

簡君晋感恩支持
 
至於導演簡君晋亦感恩電影於不同界別都獲得好評，很多觀眾於映後分享的故事，令他相當相當感動：「有個觀眾講佢太太喺院舍到做，佢從電影中終於了解到她的辛苦，亦覺得太太之前所付出嘅努力係無任何後悔同內疚，去到最尾佢講到原來太太早一個月因為病痛而離開，我哋聽到都好感觸，而呢位觀眾就覺得呢套電影，對佢同佢太太都係一種釋懷。」
 
自優先場，經已頻頻參與謝票的周漢寧，同樣被觀眾映後分享的故事而感動，並希望電影可以感染更多人：「我好感激大家都好相信《白日之下》呢套電影所帶嚟嘅力量，我覺得係大家對電影嘅一種信任，好想更加多人入場去睇。」

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