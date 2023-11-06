黎明新歌訴說父親的愛　Leon：孩子長大有自己天空

▲ 全新銀行廣告主題曲《人生遊戲》。

黎明 （Leon）今日推出全新銀行廣告主題曲《人生遊戲》，已成家立室的Leon，以父親形象透過以自身作為父親，藉著父女之間的感情，帶出父母在子女成長過程中的不捨，但同時又希望他們能創出一片天，開拓自己世界，讓無論身為父母或為人子女皆能對這種情感有所共鳴。

為配合廣告中少年戶口，Leon特意加入了不同年齡的演員飾演他的女兒，最小的年紀只有1歲，詮釋父女間的感情。

故事描繪Leon作為父母要如何在陪伴子女成長過程中，同時學懂放手，讓他們慢慢開始獨立。

廣告中，Leon見證廣告中的女兒每一個成長，由第一次學會行路，第一次放開爸爸雙手走入幼稚園，第一次嘗試驚險活動，第一次離開父母出國升學。

Leon亦配合新廣告推出廣告主題曲《人生遊戲》，歌詞寓意在人生各方面總有高高低低，為人父母永遠可以早一步為孩子做好準備，包括理財規劃，支持他們開拓自己的世界。

Leon 表示是次拍攝過程讓他深有共鳴，不但因為故事中每一個情景都由他與銀行 一起創作設計，當日拍攝時，更加深深感受作為父母對子女的愛。

Leon十分認同為子女未來做好理財規劃非常重要：「孩子長大便會有自己的天空，作為父母也不可能時刻伴在子女身邊。但要讓他們的世界更大、更穩，就要為他們做最好的準備，儘早讓他們學習獨立理財，就是另一種最好的方式與他們一起並肩成長，儘管會有不捨，但還是很期待她未來能開拓自己的世界。」

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