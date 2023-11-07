博愛首辦戶外慈善音樂會  鼓勵青少年SO ME SHOW MUSIC

▲ 博愛醫院為擴展服務及接觸不同年齡層的受眾，不斷與時並進，《博愛 SO ME SHOW MUSIC》音樂會以「博愛與你同行」為主題，呈現香港新一代的音樂力量。

近月有關青少年的情緒健康問題為社會敲響了警號，一直關注兒童及青少年發展的博愛醫院，去年成立「博愛青年發展基金」，透過舉辦不同活動連結新一代。今年的重頭節目《博愛 SO ME SHOW MUSIC》慈善音樂會，集合超過30個表演單位，分別於11月 18、19兩日在AXA x WONDERLAND（安盛 x 竹翠公園）舉行兩場大型戶外音樂表演，收益將撥捐博愛醫院青少年服務，協助兒童及青少年發展音樂潛能。

「音樂是世界語言，亦是與年輕人溝通的最佳媒介，我們希望為年輕人提供資源和機會，支持他們發展音樂事業，這是博愛文化當中重要的一部分。」負責籌辦活動的博愛醫院董事局籌募及推廣委員會主席曹思豪表示去年起已構思舉辦大型音樂會，但真正落實後只有兩個月籌備時間，「我從一開始便決定找一個戶外場地，可惜選擇有限，加上要控制成本，經過多番努力終於物色到竹翠公園這個新場地，不僅可容納上萬觀眾，更有整個中環海濱作背景，觀眾可以好relax、好chill地飲嘢、聽音樂，打造一個全新的音樂休閒空間，與年輕人製造更多集體回憶。」

集結本地音樂力量

博愛首次舉辦戶外慈善音樂會，年輕歌手們一呼百應，演出單位包括馮允謙、張天賦、陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙、Dear Jane、ToNick、COLLAR等，陣容強大。「我們的理念是支持本地音樂，因此集中邀請本地年輕歌手及唱作人，如果反應理想，希望來年繼續舉辦，成為持續發展的項目。」參與演出的女子樂隊WHIZZ，其主音王雨山表示一直期待踏上竹翠公園的舞台，「平日搞show多在室內，今次因應場地環境，我們準備了一些比較輕快的歌曲與大家一起放鬆，同時藉此機會自我介紹，讓公眾認識我們這些獨立樂團。」

▲ 曹思豪主席希望藉着大型戶外音樂會，將博愛、音樂、年輕人連結起來，為善業播下種子。

曹思豪坦言，原本對本地新進唱作單位並不熟悉，最近因籌備活動而細聽他們的作品，發覺以前沒有留意是自己的損失，「香港有好多人才，但缺乏機會，我們要給予新人更多機會去表現自己。」他以韓國為目標，希望為本地文化產業提供助力，衝出香港，輻射到大灣區，以至東南亞各地，讓香港重拾昔日東方荷李活的光輝。

支援基層發展潛能

一連兩日的音樂會，曹思豪表示會將所有捐款用作支援兒童及青少年音樂發展，用作支援兒童及青少年音樂發展，「博愛醫院致力支援基層家庭及兒童，設有12間兒童、青少年及家庭發展中心，提供課餘託管、兒童成長小組、青少年職志發展活動、多元智能興趣班、親子活動、婦女義工小組及課後學習支援等服務；一些基層家庭未必有能力讓子女學音樂，透過基金，我們可以資助小朋友學習或添置樂器，啟發兒童和青少年的潛能，體驗課堂以外的學習樂趣。」

▲ （左起）Charming Way鼓手陳偉倫、低音結他手李兆偉、主音張明偉、創作歌手黃曦桃及WHIZZ主音王雨山，期望現場觀眾可以在毫無拘束的戶外環境下享受音樂。

獨立樂隊Charming Way對此大表贊同，「傳統家庭較重視子女的學業成績，尤其基層家庭資源有限，可能將學習音樂放到較後位置，博愛的服務令更多基層家庭認識音樂的重要，對小朋友的全人發展有很大幫助。」創作歌手黃曦桃（TAOTAO）更以行動支持，計劃邀請「神秘嘉賓」一同上台演出，「我認識一些基層小朋友，家庭資源主要集中在學業上，沒有多餘錢發展音樂，我明白做音樂絕不容易，所以好認同博愛給予小朋友盡早接觸音樂的機會，我亦希望藉着今次機會帶小朋友上台，讓他們接觸音樂表演。」

培育人才服務社群

博愛近年着力發展青少年服務，將博愛品牌推向年輕化，主動走入年輕人的世界，加強溝通，傳承善業。曹思豪認為博愛已有104年歷史，推行「善事年青化」是一個值得提倡和重要的目標，能夠激勵、培養和發揚年輕人參與慈善和社會公益事業的熱情與能力，「年輕人是社會的未來和希望，他們的參與對於建立更加關愛、和諧的社會至關重要。」

作為「博愛青年發展基金」始創人及主席，他特別關心青少年的成長，鼓勵新一代發揮創造力、熱情和社會責任感，積極參與各種慈善項目、志願者服務和社區活動。「我們提供相應的培訓和支援，幫助年輕人發展領導才能、團隊合作精神和解決社會問題的能力，通過讓年輕人參與善事，發揮推動力量，為社會帶來積極的變革和影響。」

最近博愛醫院重整義工隊，持續提升及拓展義工服務，「義工隊除了幫助有需要的人，參與的義工們在個人成長方面亦有所得益，達到『助人自助』，同享有意義的人生。」他期望各界有心人積極參與社區服務，貢獻寶貴時間和技能，與博愛攜手「博施濟眾」，共建「慈善仁愛」的社群。



(特約)