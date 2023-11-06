COLLAR丨Ivy派傳單為COLLAR限定餐廳拉客　Candy夠細心獲封MVP

▲ （左起）COLLAR成員許軼、蘇雅琳、李芯駖、王家晴、陳泳伽、邱彥筒、沈貞巧。

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的香港女團COLLAR，其YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」繼上集COLLAR全員合作經營餐廳，由廚房、水吧、收銀、樓面甚至洗碗均親自主理，招待數十位粉絲後，今集難度升級。

今次，COLLAR餐廳經營晚巿，招待「Walk-in」食客，其中主理樓面兼宣傳部的Ivy，更走到街上派傳單拉客，竟然勁食「檸檬」！

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▲ 女神Ivy竟然慘食「檸檬」。

COLLAR一日限定餐廳，繼之前招待粉絲，零距離接觸後，今集經營晚巿招待Walk-in客人，各成員以自選方式擔任不同崗位，Gao與芯齡擔任大廚、Day負責洗碗、Marf負責水吧、Candy與Ivy及Winka則負責樓面。

可是，其中Ivy更兼任宣傳部同事落街派傳單，不過Ivy似乎被派傳單考起，雖然Ivy表落力，但途人反應極其冷淡，令Ivy心灰表示：「我社恐，原來派傳單係咁難！」

▲ Marf負責水吧

Winka幫拖勁積極

由於Ivy落街未能成功拉客，令晚巿初生意冷清，Day笑說：「睇嚟我哋可以好快收工！」

其後Ivy與Winka打孖再落街派傳單，二人表現積極，Ivy更使出「絕招」我見猶憐向途人表示：「叫到聲沙都唔夠人數，可唔可以支持吓我哋。」Ivy絕招果然使得，最終餐廳客似雲來，全場爆滿。

▲ Candy負責樓面。

此外，負責樓面的Candy亦落力招呼客人，她還坐在客人身旁，細心講解餐牌，被Winka笑指：「以為佢哋係拍拖；如果我係個男仔，內心一定好澎湃。」

而經食客及工作人員投票，Candy最後亦獲選為當晚的MVP，對此Candy笑言：「終於搵到自己出路，唔做COLLAR的話，可以開餐廳或者嚟呢度打工。」

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