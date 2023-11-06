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請客必食18道菜丨陳凱琳爆嘉穎對女傭有特別要求　顧紀筠以一招牌菜交換3隻三頭鮑

娛樂 17:05 2023/11/06

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《請客必食18道菜》接近尾聲啦！

由黎耀祥等主持的《請客必食18道菜》今（10月6日）、明（10月7日）兩晚播出最後兩集，節目播映至今，祥仔已帶觀眾食盡18道必食宴客菜，今明兩晚將正式開始宴客，他邀得圈中好友陳凱琳（Grace）、謝雪心（心姐）、袁偉豪、龔嘉欣、何廣沛及曹永廉品嚐點心、燒味、港式小炒等平民美食。

陳凱琳爆鄭嘉穎獨特要求

一眾嘉賓大談飲食喜好，家庭生活美滿的Grace被爆最愛食叉燒，她在鏡頭前大玩「出賣老公」系列：「嗰日先考我老公（鄭嘉穎），人哋問你老婆最鍾意食乜你識唔識答！」

此外，她又分享老公在家請客必備的一道菜：「老公請客一定蒸條魚，代表屋企嘅親切感，佢請姐姐唯一要求係識蒸魚！」

育有3名囝囝的Grace，又提及家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣：「我啲小朋友最鍾意食燒賣，燒賣當正餐咁食！」

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另一位嘉賓心姐則公開了與師傅白雪仙、任劍輝兩大粵劇名伶的小故事：「以前銅鑼灣避風塘有好多艇，又有炒蜆好多嘢食，嗰時好幸福，仙姐、任姐逢星期日就帶我哋坐遊艇出海玩。」

她指，出完海後會入避風塘的艇家開餐，若碰上有艇掛了3、4個紅燈籠、則代表可即場點唱，邊聽歌邊歎美食，心姐笑言至今回味無窮。

家燕姐爆年輕時被追求趣事

明晚最後一集，18位頂級名廚齊集中華廚藝學院，炮製「請客必食18道菜」。該場「超級盛宴」邀得馬時亨、曾志偉、薛家燕、顧紀筠、鄭丹瑞、王英偉、周中等任嘉賓。

家燕姐少女時代追求者不少，祥仔問她可有裙下之臣請食鮑參翅肚，家燕姐笑謂：「後生時啲人請食西餐，約我就係想Candlelit（燭光晚餐）。」

《18道菜》播映最後兩集！

家燕姐品嚐「胡椒忌廉汁虎蝦球」時又大搞氣氛謂：「同我一樣，啖啖肉。」可愛又搞笑。

另外，嘉賓們享用「吉品鮑魚扣遼參」期間，顧老闆分享了一件搞笑事：「有朋友嚟我屋企食飯，佢好鍾意食我屋企嘅宮保蝦，有一日佢攞3隻三頭鮑魚嚟，但淨係食宮保蝦畀咗鮑魚我（食）。」嘉賓們聽畢也嘩嘩聲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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