  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 18:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法律周2023】外交公署署理特派員盼與會者用好香港平台　把握經貿規則發展機遇

政治 16:38 2023/11/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

外交部駐港公署署理特派員李永勝致辭。（駐港公署官網圖片）

外交部駐港公署署理特派員李永勝表示，當前世界百年變局加速演進，既有分裂對抗之危，也有團結合作之機，國際經貿規則如何適應新形勢，為疫後經濟復蘇和持續增長提供法治保障，是當前重要課題。

最新影片推介：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

一連五日的「香港法律周2023」今日啟動，李永勝在第五屆聯合國國際貿易法委員會亞太司法高峰會上致辭時表示，中國將繼續以務實舉措支持建設開放型世界經濟，以更高水平擴大對外開放，以更高標準對接經貿規則，以更高質量發展新興領域。希望與會者支持中國發展、用好香港平台，把握經貿規則發展機遇，為建設開放型世界經濟貢獻力量。

林定國將親自回應《港區國安法》疑問和誤解

律政司司長林定國致辭時表示，《施政報告》提出明年成立「香港國際法律人才培訓學院」，定期舉辦實務培訓課程、國際交流活動等，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制的法律人才。

律政司司長林定國在法律周致辭。（林定國fb圖片）

這次高峰會約有50位區內法官及官員親身出席。林定國稱，律政司期望透過法律周，為法律界及關心解決爭議議題的各方人士，提供一個重要的交流平台。

壓軸活動「法」展未來在星期五（11月10日）舉行，當日特首李家超、中聯辦副主任劉光源和林定國將在會上致辭，並特設對談環節，由林定國親自回應，及釐清有關《港區國安法》的種種疑問和誤解。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【法律周】李家超促說好真實法治故事　張舉能：《基本法》規定法院享獨立審判權
18:42 2022/11/11
【法律周】李家超促說好真實法治故事　張舉能：《基本法》規定法院享獨立審判權
【基本法23條】林定國：正研究納入間諜罪　會考慮內地及外國做法
17:00 2023/11/03
【基本法23條】林定國：正研究納入間諜罪　會考慮內地及外國做法

你可能感興趣

【法律周】李家超促說好真實法治故事　張舉能：《基本法》規定法院享獨立審判權
18:42 2022/11/11
【法律周】李家超促說好真實法治故事　張舉能：《基本法》規定法院享獨立審判權
【基本法23條】林定國：正研究納入間諜罪　會考慮內地及外國做法
17:00 2023/11/03
【基本法23條】林定國：正研究納入間諜罪　會考慮內地及外國做法
政治 亞太 林定國 國際法 法官 律政司 普通法 香港 聯合國 施政報告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡
冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡