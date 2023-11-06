【法律周2023】外交公署署理特派員盼與會者用好香港平台　把握經貿規則發展機遇

▲ 外交部駐港公署署理特派員李永勝致辭。（駐港公署官網圖片）

外交部駐港公署署理特派員李永勝表示，當前世界百年變局加速演進，既有分裂對抗之危，也有團結合作之機，國際經貿規則如何適應新形勢，為疫後經濟復蘇和持續增長提供法治保障，是當前重要課題。

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一連五日的「香港法律周2023」今日啟動，李永勝在第五屆聯合國國際貿易法委員會亞太司法高峰會上致辭時表示，中國將繼續以務實舉措支持建設開放型世界經濟，以更高水平擴大對外開放，以更高標準對接經貿規則，以更高質量發展新興領域。希望與會者支持中國發展、用好香港平台，把握經貿規則發展機遇，為建設開放型世界經濟貢獻力量。

林定國將親自回應《港區國安法》疑問和誤解

律政司司長林定國致辭時表示，《施政報告》提出明年成立「香港國際法律人才培訓學院」，定期舉辦實務培訓課程、國際交流活動等，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制的法律人才。

▲ 律政司司長林定國在法律周致辭。（林定國fb圖片）

這次高峰會約有50位區內法官及官員親身出席。林定國稱，律政司期望透過法律周，為法律界及關心解決爭議議題的各方人士，提供一個重要的交流平台。

壓軸活動「法」展未來在星期五（11月10日）舉行，當日特首李家超、中聯辦副主任劉光源和林定國將在會上致辭，並特設對談環節，由林定國親自回應，及釐清有關《港區國安法》的種種疑問和誤解。

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責任編輯：趙居逸