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黑便危機丨「大便變黑」4大成因　醫生揭3大危險症狀要速求醫

都市病 18:02 2023/11/06

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「大便變黑」4大成因，醫生揭3大危險症狀要速求醫。

大便變黑原因眾多！有專科醫生便指出最常見的4種原因，包括飲食因素、藥物或補充劑、消化道出血或消化道問題，並提醒一旦「大便變黑」伴隨其他症狀，如腹痛、嘔吐、疲勞……極可能不是單純飲食原因，需要進一步找醫生檢查。

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台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓在Facebook發文指，造成糞便顏色變黑的4大原因：

1. 飲食因素

某些食物或飲料，如：紫菜、黑芝麻、黑巧克力、葡萄汁、墨魚麵飯可能導致大便變黑。烏梅因含有大量的鉄質，而且其中的酸性物質與胃酸反應，有可能形成黑色化合物、讓大便變黑。如果沒有其他症狀，下一次排便恢復正常，就可以安心繼續飲。

2. 藥物或補充劑

如鐵劑、胃藥、解熱藥物都可能促使糞便變黑，這些物質會影響大便中的膽紅素代謝過程。

3. 消化道出血

胃或小腸出血恐使大便變黑，這種情況稱為「上消化道出血」。一旦出血，血液在胃腸道中被分解時，會產生一種稱為膽色素的物質，會使大便變黑、黏稠，一旦大便呈「黑瀝青」狀，患者就應提高警覺。

4. 消化道問題

像是胃潰瘍、胃食道逆流等消化道問題，也會使糞便顏色發黑。

鍾雲霓也強調，單純的「大便變黑」其實其不需太擔心，只要留意下一次排便是否恢復正常便可，但倘若發現除了糞便顏色變暗外，還伴隨著腹痛、嘔吐、疲勞等，可能非單純飲食原因所造成，必須就醫進一步檢查。

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責任編輯：羅嘉欣

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