【非禮女童】前科義務男導師非禮女童囚2年　官質疑性罪行紀錄未涵蓋義工存漏洞

▲ 義務男導師涉非禮女童，今於區域法院被判囚2年。資料圖片

曾因非禮補習女童而被判囚逾5年的男導師，出獄後重蹈覆轍，涉在義務補習班上，在另1名女導師在場下非禮6歲女童。男導師早前在區域法院承認非禮罪，今（6日）被判囚2年。暫委法官指，被告在眾目睽睽下犯案，反映他無法控制自己。法官指本案反映性罪行定罪紀錄查核計劃的守則存有漏洞，相關守則未有涵蓋私人補習導師及志願工作者，希望相關部門將守則擴展至只要涉及兒童工作，無論有否受薪均須受查，以防止如被告一般不能自控的人犯案。

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被告程家倫（36歲），早前承認1項非禮罪，事發於2022年10月12日。代表律師求情時指，被告原打算於早前另案服刑後，從事不用接觸女童的工作，惟被告因其躁鬱症而未能完成建造業議會課程。代表律師強調被告並非刻意接觸女童，亦願意承擔責任。

暫委法官判刑時指，被告於2014年擔任私人補習老師時涉非禮兩名女童，以及拍下其中1人裸照等，被控5項非禮、2項製作兒童色情物品及1項管有兒童色情物品共8罪，被告認罪後被判囚5年2個月，於2018年刑滿出獄。

暫委法官續指，報告顯示被告有孌童癖及雙重人格障礙，雙重人格障早前已有好轉。報告指被告於另案服刑後，對未成年少女仍有性幻想，除涉案機構外，亦有兩個機構曾給予被告義教機會。

暫委法官引述精神及心理報告指，被告每次犯案模式相似，重犯機會非常高，其躁鬱症亦令其精神狀態變得複雜，傾向以性解決慾望，建議不可讓被告在任何情況下與未成年兒童接觸。

暫委法官指，女童X案發時僅6歲，被告為其導師，案件涉及違反誠信。至於案發時現場亦有女導師及其他學生在場，被告在眾目睽睽下犯案，反映他無法控制自己。暫委法官認同被告重犯機會相當高，考慮所有因素下，判囚2年。

暫委法官判刑後指，留意到性罪行定罪紀錄查核計劃下，相關守則未有涵蓋私人補習導師及志願工作者，亦非強迫僱主查核。在本案中，由於被告是義工，相關機構毋須查核性罪行紀錄，而事實上相關機構亦難以查詢。

暫委法官續指，本案反映守則存有漏洞，希望相關部門將守則擴展至只要涉及兒童工作，無論有否受薪均要受查，以防止如被告一般不能自控的人犯案。

案情指，案發時6歲的女童X，自2022年7月起在一間社區中心參加小組補習班，被告為義務導師。同年10月12日下午，X在被告及女義務導師的監督下參加小組補習班，其間女導師察覺有異後通知X母，X在查問下透露有人在上課時非禮其下體。案情指，相信X所指的男導師是被告。

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記者：梁錦麟