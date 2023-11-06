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【易服窺淫】涉穿校服匿藏女校廁所偷窺　城巴職員還押12月候查閉路電視片段

社會 16:53 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

城巴職員涉於學校女廁偷窺續還押候訊。資料圖片

30歲城巴職員涉身穿德望學校女生校服，匿藏在女廁廁格偷窺兩女童，涉案男子被控1項窺淫罪，今（6日）於九龍城裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，案件押後至12月27日再訊，待警方調查閉路電視片段及作指紋鑑證。被告沒有保釋申請，續還押懲教看管。

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案件今再提堂，被告暫毋須答辯，控方申請押後案件待警方進一步調查，包括調查被告逃走路徑的閉路電視片段，指紋鑑證及調查被告的手機。被告沒有保釋申請，續還押懲教看管。

被告張晉康（30歲），報稱城巴員工，被控於2023年10月16日，在九龍黃大仙清水灣道303號
德望學校3樓女廁，暗中觀察或拍攝女童X與Y，而X與Y所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X與Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及張不理會女童X與Y是否同意被他觀察或拍攝。

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記者：陳曉欣

 

罪案 中小學教育 清水灣 城巴 德望學校 九龍城

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