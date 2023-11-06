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冲遊泰國丨「叉燒姐」鄺玲玲大玩制服誘惑　泰版李嘉欣泳裝嬉水晒弗爆身型

娛樂 17:34 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

《冲遊泰國》今晚首播！

由胡慧冲主持的J2旅遊節目《冲遊泰國》今晚（10月6日）首播，共20集的節目沿用上季班底，有「叉燒姐」鄺玲玲及「冬蔭家族」成員包括冬蔭妹、冬蔭哥哥、「泰版李嘉欣」冬蔭表妹（前名「布吉妹」）及家族新成員貌似林依晨的冬蔭表姐Yan。

今晚「叉燒姐」鄺玲玲以初中生look出場，制服誘惑充滿青春氣息，介紹一道名為「把幾火」炸雞。明晚（11月7日）鄺玲玲再次親身上陣，到Sook Sabal Onsen & Spa嘗試十手按摩的威力，猶如皇帝般享受。

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仙氣咖啡店

難怪鄺玲玲接受訪問時都話︰「如果唔係拍攝，我一定瞓死咗。真係公主式享受，嚟咗泰國10年都未試過咁誇張嘅十手按摩，非常舒服、非常享受。」

明晚，登場的還有第8輯時出場、被指貌似李嘉欣的「布吉妹」，當時亮相已引起網民一陣熱烈討論，今輯她以冬蔭表妹身份正式加入「冬蔭家族」。

她穿上泳裝在池邊嬉水同胡慧冲介紹一間池畔酒店，明晚初登場有另一位冬蔭家族新成員、貌似林依晨的冬蔭表姐Yan為港泰混血兒，她以文青風格介紹充滿仙氣的咖啡店。

冬蔭表妹在泳池玩得非常開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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