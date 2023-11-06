【司法覆核】參選中大校友評議會被取消資格　兩舊生入稟申司法覆核

▲ 兩中大舊生不滿參選中大校友評議會被DQ，日前入稟申司法覆核。資料圖片

中大校友評議會於2月取消3名舊生參選常委資格，當中兩名前中大學生會代表會主席孫昊賢及前中大逸夫書院學生會會長謝煒洛，早前入稟高等法院申請司法覆核，指會方未有給予兩人機會解釋，以及會方未有就取消資格決定作出解釋，遂要求推翻決定，並要求法庭聲明決定屬程序不當等。

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申請人謝煒洛及孫昊賢 ，答辯人為中大校友評議會（下稱評議會）。

入稟狀指，申請人均是中大校友，曾於2023年1月參選中大校友評議會常委，並以電郵提交簡歷以證明符合參選資格。評議會曾閱讀額外的新聞報道，包括謝於2021年涉襲警及非法集結等罪被判囚8個月，孫則涉於中大開學禮上發表港獨言論。

申請人最終在大比數投票下被取消參選資格，並於2月3日接獲常委電郵通知。申請人以電郵回覆，指未獲告知否決資格的原因及相關程序，申請人亦未有機會就此作出回應，遂要求獲取相關會議紀錄及議程等。

入稟狀續指，申請人未有機會就相關決定作出回應，按《香港人權法案》及《基本法》等均保障香港居民的選舉權。入稟狀指，申請人在任何情況下均有權發表意見，在本案中，評議會僅通知申請人決定，未有給予機會申請人回應。

入稟狀指，若申請人之一謝煒洛有機會就定罪作出回應，將會對其行為表示悔意及解釋他有多愛香港等。同樣地，若另一申請人孫有機會就其言論作出回應，孫亦會澄清並不主張分裂國家，以上回應均是評議會考慮取消兩名申請人參選資格的因素。

入稟狀指，評議會沒有給予理由解釋取消申請人資格的原因，申請人曾多次要求評議會提供否決理由但不果。申請人認為相關否決決定屬不合理，要求法庭推翻申請人被撤銷資格的決定，以及聲明決定屬不合法、程序不當和不合理。

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記者：梁錦麟