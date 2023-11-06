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吳浩康宣布離開英皇結束20年賓主關係　霍汶希送祝福：希望你事事順利

娛樂 17:02 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

吳浩康今日上載一張在英皇娛樂拍的照片，宣布離開公司。

現年40歲的吳浩康（Deep）在今日（11月6日）在個人IG上載一張在英皇娛樂拍的照片宣布離巢，寫道：「轉眼間要離開這個渡過了二十個年頭出生地，感恩公司二十年來的栽培，在這裏所學識的一切、渡過的時光都不會忘記。」

然後，吳浩康續稱：「多謝老闆楊受成博士、多謝Shirley、多謝Mani、多謝Carol。希望公司在未來的日子繼續大展鴻圖、事事順利。」而Mani霍汶希在吳浩康的帖留言：「我也希望你事事順利，一切安好」

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參加比賽入行

吳浩康在1999年參加TVB的全球華人新秀歌唱大賽並獲季軍，在2003年被英皇娛樂招攬成旗下歌手，初出道時曾被冠以「靚仔版」陳奕迅的稱號。

兩年內推出過兩張EP《Deep》， 《Deep In Music》，《Deep: Inside》則是首張正式大碟，其中《孩子王》等曾在多個流行榜獲得冠軍，另外《洗剪吹》在當時亦甚受歡迎。

可是，在2004年，他在警方的一次掃毒行動被捕，在其銀包撿獲1.2克古柯鹼，同年8月法庭裁定藏有危險藥物罪名成立，形象由此受損。

吳浩康與郭思琳結婚。

異性緣旺

另外，吳浩康曾與胡定欣拍拖，不過在2006年分，後來與莊思敏拍拖5年，至2011年8月分手。在2014年，吳浩康於叱咤樂壇流行榜頒獎禮公開與鍾舒漫戀情，二人曾達談婚論嫁階段，可是在2015年，男方一腳踏兩船，女方宣布分手。

到2019年傳出他與崔碧珈（Anita）拍拖，可是約1年分手。到2022年3月15日，吳浩康與郭思琳結婚，二人育有一子。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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