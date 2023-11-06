  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星穿搭｜盤點Moon Tang獨特搞怪Look 　鄧凱文叱咤記招奇裝露「飛毛腿」成熱話 

休閒消費 18:06 2023/11/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

Moon Tang每個造型都很搞怪！

鄧凱文（Moon Tang）是新晉唱作歌手，除了在音樂上充滿創意和獨特性之外，其打扮亦別樹一格，她愛鮮艷顏色和充滿玩味的服飾，甚至將別人眼中不可能的配搭穿上身，是活脫脫的搞怪風少女！

點擊圖片放大
+13
+12

Moon Tang似內衣外穿兼露飛毛腿

近日Moon Tang在《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的一身奇裝異服更令她成為話題人物，她當日身穿連身裙，裙子集合不同材質，除了襯底的純白色透視蕾絲衫外，外面的裙子心口位置採用類似睡衣的紫色絹面，下身亦同樣用了紫色絹面圍住裙擺，活像內衣外穿，妝容方面，Moon Tang在臉頰貼上兩個蝴蝶結，似呼應紫色絹面上的蝴蝶結，然後再腳踏芭蕾舞鞋。

不過最震撼700萬人口的不是這一身奇特的打扮，而是Moon Tang露出了一雙飛毛腿，原來她的雙腿沒有剃掉毛髮，非常崇尚自然，自帶一種天然態度。

小花精還是發光的水母？

再細看Moon Tang過往的衣著打扮，其實有很多造型都很有趣，其中一個造型是她穿上碎花粉紅色雪紡鬆身裙，下身再襯一條白色蕾絲鬆身褲，由於裙子手袖位置有荷葉邊設計，感覺很嬌俏，加上她在眼睛周圍畫上同色系花花眼影，十分一致性，不少網民指她是「小花精」，但亦有人指這身打扮是向水母致敬，是一隻發光的水母，很可愛。

Lolita裝扮夠可愛

Moon Tang又試過穿Lolita裝扮，將鮮艷的顏色放上身，再頭戴誇張的頭飾，十足洋娃娃，不過其中一個Lolita造型，Moon Tang穿上厚重的毛巾襪套，有點上身「賣涼粉」，下身「焗鬆糕」的感覺，但穿在她身上，又有種合理感覺。

最新影片推介：陳茵媺專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作

「小心地滑告示牌」服裝非常創新

在特別節日當中，Moon Tang更將搞怪風格發揮到極致，她在去年萬聖節，就穿上「小心地滑告示牌」服裝，還原告示牌接近99%，她再戴上黃色頭箍襯托，十分用心。

除了特別日子和隆重場合外，私下去主題公園玩的Moon Tang同樣是奇裝異服，她以鬆身卡通T恤配碎花闊身短褲，頭戴漁夫帽，再孭上一個類似毛毛材質的布袋，時尚有時就是令人看不懂，只要自己穿得開心舒服即可。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
10:43 2023/11/01
名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
18:19 2023/11/02
名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？
今日 13:21
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？

你可能感興趣

名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
10:43 2023/11/01
名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室
名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
18:19 2023/11/02
名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？
今日 13:21
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？
時裝服飾 時尚 歌手 音樂 人物

最高瀏覽

冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡
冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡