明星穿搭｜盤點Moon Tang獨特搞怪Look 　鄧凱文叱咤記招奇裝露「飛毛腿」成熱話 

▲ Moon Tang每個造型都很搞怪！

鄧凱文（Moon Tang）是新晉唱作歌手，除了在音樂上充滿創意和獨特性之外，其打扮亦別樹一格，她愛鮮艷顏色和充滿玩味的服飾，甚至將別人眼中不可能的配搭穿上身，是活脫脫的搞怪風少女！

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Moon Tang似內衣外穿兼露飛毛腿

近日Moon Tang在《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的一身奇裝異服更令她成為話題人物，她當日身穿連身裙，裙子集合不同材質，除了襯底的純白色透視蕾絲衫外，外面的裙子心口位置採用類似睡衣的紫色絹面，下身亦同樣用了紫色絹面圍住裙擺，活像內衣外穿，妝容方面，Moon Tang在臉頰貼上兩個蝴蝶結，似呼應紫色絹面上的蝴蝶結，然後再腳踏芭蕾舞鞋。

不過最震撼700萬人口的不是這一身奇特的打扮，而是Moon Tang露出了一雙飛毛腿，原來她的雙腿沒有剃掉毛髮，非常崇尚自然，自帶一種天然態度。

小花精還是發光的水母？

再細看Moon Tang過往的衣著打扮，其實有很多造型都很有趣，其中一個造型是她穿上碎花粉紅色雪紡鬆身裙，下身再襯一條白色蕾絲鬆身褲，由於裙子手袖位置有荷葉邊設計，感覺很嬌俏，加上她在眼睛周圍畫上同色系花花眼影，十分一致性，不少網民指她是「小花精」，但亦有人指這身打扮是向水母致敬，是一隻發光的水母，很可愛。

Lolita裝扮夠可愛

Moon Tang又試過穿Lolita裝扮，將鮮艷的顏色放上身，再頭戴誇張的頭飾，十足洋娃娃，不過其中一個Lolita造型，Moon Tang穿上厚重的毛巾襪套，有點上身「賣涼粉」，下身「焗鬆糕」的感覺，但穿在她身上，又有種合理感覺。

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「小心地滑告示牌」服裝非常創新

在特別節日當中，Moon Tang更將搞怪風格發揮到極致，她在去年萬聖節，就穿上「小心地滑告示牌」服裝，還原告示牌接近99%，她再戴上黃色頭箍襯托，十分用心。

除了特別日子和隆重場合外，私下去主題公園玩的Moon Tang同樣是奇裝異服，她以鬆身卡通T恤配碎花闊身短褲，頭戴漁夫帽，再孭上一個類似毛毛材質的布袋，時尚有時就是令人看不懂，只要自己穿得開心舒服即可。

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責任編輯：Kiwi Lee