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【8.31事件】涉擲傘阻警追捕示威者　精算師認企圖阻差辦公保釋候判

社會 17:08 2023/11/06

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精算師涉企圖阻差辦公，今於九龍城裁判法院承認控罪准保釋候判。資料圖片

2019年8月31日太子站有示威者破壞站內設施，大批防暴警進入進站內執法。16人事隔逾3年半被落案起訴襲警及管有攻擊性武器等罪。涉及7人的案件今（6日）於九龍城裁判法院再訊。29歲精算師涉用傘擲向追捕示威者的警員，今承認1項企圖阻差辦公罪，裁判官將案件押後至11月20日判刑，其間索取背景及社服令報告。另外同案6人則擬否認控罪，將於2024年1月25日再作審前覆核。

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被告為顧文軒（27歲，調酒師）、葉禮豪（21歲，無業）、許肇彰（29歲，精算師）、蔡浩賢（26歲，侍應）、郭俊駒（39歲，售貨員）、楊啟源（28歲，地盤工人）及鍾日傑（31歲，文員）。

許今承認1項企圖故意阻撓在正當執行職務的3名警員。案情指，案發當晚有示威者在港島及九龍一帶破壞，晚上10時起，逾百名示威者在旺角站外的彌敦道設置路障及縱火，示威者於警方掃盪時逃進旺角站並破壞站內設施，港鐵損失約82萬元。

此外，有示威者登上開往太子站的列車，阻礙車門關上以讓更多示威者上車，令列車遲了數分鐘才能駛離。有車廂乘客不滿而與示威者爭執而遭襲擊。示威者在太子站下車後再破壞車站設施，港鐵在接近11時播放疏散廣播。

片段顯示，當警員在太子站月台追捕男子王茂進及示威者時，被告將雨傘擲向3名警員方向。王欲趁亂隨其他示威者乘電梯上大堂，惟最後亦被捕。許在警誡下保持緘默。

辯方求情指，被告品學兼優，在保險公司任職精算師，是家庭經濟支柱。案發時他應港鐵廣播下車，剛好看見有警員追捕示威者，一時衝動拾起雨傘擲向警員，辯方冀法庭為被告索取社服令報告。

裁判官林子康同意被告過往背景良好，事業前途無可限量，但指出控罪嚴重，相當可能判監。被告續准保釋至11月20日判刑，其間待索背景及社服令報告。

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記者：陳曉欣

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