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食不安心丨食手捲壽司將架翻轉驚見超嘔心一幕　女網民崩潰 : 以後不敢吃了

食用安全 18:30 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

食手捲壽司將架翻轉驚見嘔心一幕，女網民頓感崩潰。

不少壽司店會將已製作完成的手捲壽司，放入手捲架供客人享用，但台灣有女網民無意間將手捲架翻轉時，卻驚見嘔心景象，發現原來背面竟藏著種種黑色的油污及疑似霉菌。

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一名女網民在Facebook群組「爆廢公社二館」上載圖片，可見其手上的手捲架，紅色背面相當污糟，3個圓孔底下，佈滿了種種黑色的油污及疑似霉菌，令她非常震驚，更十分後悔自己一時「多手」，直言要「手真的不要太賤，要秉持著眼不見為淨」。

手捲架紅色背面相當污糟。(FB圖片)

照片曝光後，迅速引發熱議，許多人均感到十分嘔心，「好噁心…..」、「被妳一翻，我以後怎敢叫手捲」；有人質疑店方從未曾清洗手捲架「這個都沒在洗？看起來好噁」、「都用到塑膠的手捲架了，衛生真的很不及格...」；亦有人笑言這是手捲好吃配方「好吃的來源被你發現了」、「陳年醬汁，獨家秘方被你發現了」。

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責任編輯：羅嘉欣

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