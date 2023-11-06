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【施政報告】樓市減辣草案本周三交立法會首讀及二讀

政治 17:15 2023/11/06

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《2023年印花税（修訂）（住宅物業）條例草案》，將於星期三提交立法會首讀及開始二讀辯論。（資料圖片）

施政報告提出為樓市「減辣」，關於「減辣」的條例草案《2023年印花税（修訂）（住宅物業）條例草案》，將於星期三提交立法會首讀及開始二讀辯論，有關的二讀辯論將會中止待續。

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涉及「減辣」措施包括將買家印花稅(BSD)、新住宅印花稅(NRSD)由15%減為7.5%，將額外印花稅(SSD)轉售期限由3年縮短變2年，以及為內地專才提供「先免後徵」安排。

若外來人才九年內未能成香港永久性居民  逾期繳稅罰款額最高可達稅款10倍

有關「先免後徵」安排，條例列明，若外來人才九年內仍未能成為香港永久性居民，或在特定觸發性情況下，例如不再擁有該物業，則須在特定觸發性情況出現後30天內向稅務局繳交之前暫免的稅款，逾期繳稅會被徵收罰款，如在30日期間屆滿後不遲於1個月，罰款會是原本稅款的雙倍；如在30日期間屆滿後 1 個月後但不遲於2個月繳付，罰款會是原本稅款的4倍；最高罰款額可達原本稅款的十倍。

有關調整已經在10月25日公布施政報告當日即日生效，並分別透過《2023年印花税（修訂）住宅物業）條例草案》、《2023年公共收入保障（印花税）（第2號）令》在10月25日和10月27日刊憲。

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責任編輯：區綽彥

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