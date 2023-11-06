  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職業傷害｜空中服務員胃癌病逝　被判定受宇宙輻射影響屬「工傷」

都市病 18:11 2023/11/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

南韓大韓航空一名乘務員2021年因罹患胃癌病逝，相關部門近日判定其死因為長期受宇宙輻射影響，屬於「工傷」。

南韓大韓航空一名服務長達26年空中服務員在2021年4月因胃癌病逝，終年53歲。近日，首爾南部職業病判定委員會判定，該名空中服務員的死因為長期受宇宙輻射影響，屬於「工傷」，成為南韓首宗被判定因宇宙輻射而引起職業病的案例。

最新影片：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府


綜合《朝鮮日報》《韓聯社》等南韓媒體報道，該名宋姓空中服務員於2021年4月被診斷患有胃癌4期，並於同年5月病逝。他從1995年開始在大韓航空工作，到2021年為止，36年來平均每年飛行時數為1,022小時，其中有一半為往返歐洲和美洲的長途航班。

報道指，這些航班都選擇最能節省時間、經過北極的「極地航線」，但由於大氣層較為稀薄，宇宙輻射的影響會增加5倍以上。對此，大韓航空強調他們會確保機組人員每年累積的輻射暴露量，不超過安全標準的6毫西弗（mSv），並表示宋姓空中服務員，在患上胃癌和宇宙輻射之間並沒有已知關聯性。

不過首爾南部職業病判定委員會就認為，死者的累積輻射暴露量有可能比實測值更高，而且空中服務員在長途航班中飲食時間不規律，再加上死者生前並無吸煙、喝酒等不良習慣，因此認定胃癌與工作之間存在明顯因果關係。

據報，宇宙輻射對一般民眾並不會產生太多影響，旅客偶爾乘搭飛機完全不會有問題。但由於機組人員長時間停留在高空，無可避免地受到宇宙輻射相關問題影響。根據南韓原子力安委員會每年進行的環境輻射調查，從2017年到2021年為止，機艙服務人員的最大輻射暴露量平均為5.42mSv，約為一般民眾的5倍。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

點擊圖片放大
+7
+6

據衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

  • 受幽門螺旋桿菌感染
  • 進食鹽醃食物
  • 進食加工肉製品
  • 過重或肥胖
  • 吸煙
  • 飲酒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

    相關文章

    癌症殺手｜男子無胃痛僅出現1症狀　求醫揭患末期胃癌一個月即離世
    10:57 2023/11/05
    癌症殺手｜男子無胃痛僅出現1症狀　求醫揭患末期胃癌一個月即離世
    疾病警號｜30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌　醫生：3位置變黑恐是大病徵兆
    15:40 2023/11/01
    疾病警號｜30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌　醫生：3位置變黑恐是大病徵兆
    【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌
    22:16 2023/10/19
    【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌

    你可能感興趣

    癌症殺手｜男子無胃痛僅出現1症狀　求醫揭患末期胃癌一個月即離世
    10:57 2023/11/05
    癌症殺手｜男子無胃痛僅出現1症狀　求醫揭患末期胃癌一個月即離世
    疾病警號｜30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌　醫生：3位置變黑恐是大病徵兆
    15:40 2023/11/01
    疾病警號｜30歲男後頸皮膚發黑驚患胃癌　醫生：3位置變黑恐是大病徵兆
    【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌
    22:16 2023/10/19
    【遺愛人間】28歲港青患末期胃癌　臨別前捐80萬予兒童癌病基金助小朋友抗癌
    健康問題 胃癌 癌症 航空 職業病 南韓

    最高瀏覽

    冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡
    冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡