職業傷害｜空中服務員胃癌病逝　被判定受宇宙輻射影響屬「工傷」

▲ 南韓大韓航空一名乘務員2021年因罹患胃癌病逝，相關部門近日判定其死因為長期受宇宙輻射影響，屬於「工傷」。

南韓大韓航空一名服務長達26年空中服務員在2021年4月因胃癌病逝，終年53歲。近日，首爾南部職業病判定委員會判定，該名空中服務員的死因為長期受宇宙輻射影響，屬於「工傷」，成為南韓首宗被判定因宇宙輻射而引起職業病的案例。

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綜合《朝鮮日報》、《韓聯社》等南韓媒體報道，該名宋姓空中服務員於2021年4月被診斷患有胃癌4期，並於同年5月病逝。他從1995年開始在大韓航空工作，到2021年為止，36年來平均每年飛行時數為1,022小時，其中有一半為往返歐洲和美洲的長途航班。

報道指，這些航班都選擇最能節省時間、經過北極的「極地航線」，但由於大氣層較為稀薄，宇宙輻射的影響會增加5倍以上。對此，大韓航空強調他們會確保機組人員每年累積的輻射暴露量，不超過安全標準的6毫西弗（mSv），並表示宋姓空中服務員，在患上胃癌和宇宙輻射之間並沒有已知關聯性。

不過首爾南部職業病判定委員會就認為，死者的累積輻射暴露量有可能比實測值更高，而且空中服務員在長途航班中飲食時間不規律，再加上死者生前並無吸煙、喝酒等不良習慣，因此認定胃癌與工作之間存在明顯因果關係。

據報，宇宙輻射對一般民眾並不會產生太多影響，旅客偶爾乘搭飛機完全不會有問題。但由於機組人員長時間停留在高空，無可避免地受到宇宙輻射相關問題影響。根據南韓原子力安委員會每年進行的環境輻射調查，從2017年到2021年為止，機艙服務人員的最大輻射暴露量平均為5.42mSv，約為一般民眾的5倍。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

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據衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

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責任編輯：羅嘉欣