育兒心得︱家長習慣問孩子「好不好」　何基佑：指令不清晰令幼兒無所適從

▲ 何基佑表示家長落指令時，要簡單直接清楚。

有些父母管教子女著重民主，經常會詢問仔女的意見，但原來指令不夠清晰反而會令幼兒無所適從，超級奶爸何基佑(Kay Ho)日前在facebook專頁分享「你習慣問孩子：「好不好嗎？」，他指指令只需要簡單，直接，清晰表達即可，小朋友會更易明白。

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何基佑發文子女「不聽話」，可能只是因為家長指令不夠清晰令幼兒無所適從。像用字，語氣等微小的東西都會影響幼兒對指令的理解。

他舉出例子指這些問句其實沒有意義，「拍攝《超級奶爸》期間，家長被我改正得最多的就是經常以問句的形式發出指令，而這些指令大部分時間都是沒有選擇的餘地。舉例『洗手食飯啦好嗎？』，『22:00啦，上床瞓覺啦好嗎？』，『沖涼啦好嗎？』。

他勸喻家長要改掉這些壞習慣，

這些問句多半都是一種語病，是壞習慣，是沒有意義的。家長有這樣的傾向是因為他們覺得以問句的方式發出指令感覺比較民主。可是有沒有想過當幼兒回答「不要」後，家長又會否聽從他的意思呢？幼兒可否因著他的一句「不要」就不吃飯，不洗澡，不睡覺呢？家長們都心中有數吧？既然是沒有討論的空間，又何必用問句呢？

他續指家長育兒時發出的指令要簡單、直接及堅定

家長發出指令應該簡單，直接，堅定。「小明，五分鐘後吃飯，請你現在去洗手。」，「請你現在睡覺。」。不需要花言巧語，只需要簡單，直接，清晰表達家長期望看見幼兒出現的正面行為就足夠了。



以上文章轉載自「超級奶爸 何基佑 Kay Ho」

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