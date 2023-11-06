  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 19:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處丨玉桂狗5米高聖誕城堡登陸置富Malls　4大商場打卡及換領暖笠笠精品

親子好去處 18:42 2023/11/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

Sanrio人氣角色的Cinnamoroll（玉桂狗），今個聖誕換上全新造型皇室紳士服，在置富Malls旗下4大商場設置主題打卡位。（劉卓姿攝）

連續4年榮獲全球最受歡迎Sanrio人氣角色的Cinnamoroll（玉桂狗），今個聖誕戴上閃爍皇冠、換上全新造型皇室紳士服坐鎮「BLING雪聖誕王國」，即日起至2024年1月1日期間，在置富Malls旗下4大商場設置主題打卡位，包括5米高冰雪聖誕城堡、華麗舞廳、管弦音樂廳、浪漫星空庭園，粉絲不容錯過。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】梁榮武湊孫感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天

馬鞍山廣場 -「BLING雪夢幻聖誕城堡」

馬鞍山廣場將會設置高達5米的「BLING雪夢幻聖誕城堡」，以流星點綴塔尖和琉璃拼貼窗戶。玉桂狗國王駕駛粉紅色馬車，抵達城堡前庭。從馬車下來有夢幻噴水池，與玉桂狗一同投幣許願。還有一眾玉桂狗朋友公主Mocha、管家Espresso與Milk。

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

點擊圖片放大
+4
+3

+WOO嘉湖 - 「聖誕BLING雪演奏廳」

玉桂狗帶領好朋友包括Mocha、Milk、Cappuccino、Expresso、Chiffon，為來賓演唱一系列聖誕歌曲。於舞台背後的大型管風琴、豎琴與色士風等各種樂器合奏下，各位音樂家能踏上指揮台，以悠揚樂韻頌唱美妙冬日聖誕佳節。

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

置富都會 - 「BLING雪盛裝聖誕舞會」

來到置富都會舉辦的「BLING雪盛裝聖誕舞會」，換上正裝、手持面具的玉桂狗於兩層禮堂中央樓梯下翩翩起舞。場內有以玉桂狗模樣的鋼琴裝飾，地下大堂旁邊還有Mocha送上各款飲品；至於二樓的Chiffon則會成為大家的舞伴。

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城 - 「BLING雪星空庭園」

來到置富第一城的「BLING雪星空庭園」，坐在新月與月球上的玉桂狗將星星摘下許願。夜空上見到由不同星宿組成的彩虹、寶石、蝴蝶結、雨傘等圖案。步進玉桂狗造型玻璃屋。坐在吊椅上，觀賞以霓虹光管製成的玉桂狗星座圖案，留下最美好浪漫畫面。

地點：置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

Cinnamoroll甜蜜窩心暖杯及暖笠笠咕𠱸毛毯。（劉卓姿攝）

換領限量暖笠笠精品

是次活動特別推出的兩款限量禮品——「Cinnamoroll甜蜜窩心暖杯」與「Cinnamoroll暖笠笠咕𠱸毛毯」。前者配備不銹鋼飲管，而後者可包裹成可愛Cinnamoroll咕𠱸套。Fortune+ 會員於場內消費滿指定金額，即可以將它們帶回家中。數量有限，先到先得。

日期：（暖杯）2023年11月11日起及（毛毯）2023年12月2日起

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：黃諾韶、林綺玲

相關文章

親子好去處丨10米高巨型小白現身中環摩天輪　慶祝迪士尼魔雪奇緣世界開幕
18:44 2023/10/26
親子好去處丨10米高巨型小白現身中環摩天輪　慶祝迪士尼魔雪奇緣世界開幕
【魔雪奇緣】迪士尼新Frozen園區率先玩　3大遊樂設施+必買精品
18:57 2023/10/13
【魔雪奇緣】迪士尼新Frozen園區率先玩　3大遊樂設施+必買精品
深圳親子遊丨深圳秋季5大賞花好去處　6層三角梅瀑布+黃波斯菊花海打卡一流
16:38 2023/11/03
深圳親子遊丨深圳秋季5大賞花好去處　6層三角梅瀑布+黃波斯菊花海打卡一流

你可能感興趣

親子好去處丨10米高巨型小白現身中環摩天輪　慶祝迪士尼魔雪奇緣世界開幕
18:44 2023/10/26
親子好去處丨10米高巨型小白現身中環摩天輪　慶祝迪士尼魔雪奇緣世界開幕
【魔雪奇緣】迪士尼新Frozen園區率先玩　3大遊樂設施+必買精品
18:57 2023/10/13
【魔雪奇緣】迪士尼新Frozen園區率先玩　3大遊樂設施+必買精品
深圳親子遊丨深圳秋季5大賞花好去處　6層三角梅瀑布+黃波斯菊花海打卡一流
16:38 2023/11/03
深圳親子遊丨深圳秋季5大賞花好去處　6層三角梅瀑布+黃波斯菊花海打卡一流
親子活動 好去處 玩樂 商場活動 Sanrio 馬鞍山 紅磡 天水圍 馬鞍山廣場 Ma On Shan Plaza 置富第一城Fortuate city one