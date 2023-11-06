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【販毒案】海關搗破最大宗固態冰毒案　1.1噸毒品經海路抵港

社會 18:44 2023/11/06

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海關搗破最大宗固態冰毒案，1.1噸毒品經海路抵港。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於11月26日搗破一宗大型海路貨櫃販毒案件，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元，拘捕3男1女。案件為海關有史以來緝獲最大宗固態冰毒案件。

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海關貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔指，海關透過風險評估及情報分析，鎖定一個由墨西哥海路到港40呎貨櫃檢查，由於資料顯示寄貨人為墨西哥一住宅地址，及墨西哥為其中一個主要毒品來源地，所以關員決定扣起貨櫃作深入調查。於11月26日在葵涌驗貨場，關員打開40呎報稱海產製品貨櫃，發現內藏約600袋貨物，關員逐一以X光檢查，在其中104袋貨物內，發現內藏大小不同貝殼製品，貨物外表塗上蠟層內藏有晶狀物體，經快速測試，證實對冰毒呈陽性反應，撿獲冰毒共重1.1噸，市值6.4億元，案件隨即交海關毒品調查科跟進。

海關毒品調查第三組指揮官何明威指，海關毒品調查科接手，發現有人於社交媒體指示物流公司將貨品送往上水一拆貨場，關員相信拆貨場只作短暫存放，至上星期六（4日）一名男子於火炭一工廈，收取該批貨品，並存放於工廈內一800呎單位內。於同日晚上8時，當男子外出時，海關人員採取行動將男子拘捕。

海關搜查單位時發現該批毒品已被拆開，並在單位內發現一批包裝工具、一部壓縮機及大批不同大小紙盒，相信上址為一大形儲存及分銷中心，紙盒用作分銷往其他地點，不排除會轉口至其他地方。而其他工具相信用作處理其他毒品，例如可卡因及海洛英。

行動中拘捕3男1女，年齡介乎27至60歲，包括物流公司及拆貨公司負責人，及一名當日收貨27歲報稱無業男子，被捕27歲男子相信為集團骨幹成員，稍後將暫控販運危險藥物罪名，其餘2男1女已獲保釋後查。海關提醒市民不要被不法分子利誘參與販毒，亦不要帶受管制貨物出入境，更不要於未清楚物品屬性前替人運送，以免被不法分子利用。

海關毒品調查課監督葉國樑指，海關已成功阻截大批毒品流入本地市場，海關對緝毒成效不用置疑，兩年內共偵破2宗市值超過億元毒品案，對上一宗案件，於2022年10月偵破市值1.8噸，報稱椰子水內藏液態可卡因。

於今年初至10月，海關共檢獲7.5噸不同種類毒品，比對去年檢獲5.3噸上升40%。於過去2年,2022年至2023年10月，共檢獲冰毒5.3噸，比對上2年,2020至2022年檢獲2.1噸上升1.5倍。於過去2年檢獲5.7噸多類型毒品，較對上2年檢獲1.7噸上升2.4倍。

而今年8月至10月共偵破2宗超過100公斤毒品。海關重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元，及終生監禁。市民可致電海關熱線2545 6182舉報販毒活動。

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記者：黃傑偉

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