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【慢病共治計劃】家庭醫生：部分同業仍在觀望盼增加誘因　學者料需時審視成效

社會 19:28 2023/11/06

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(資料圖片)

醫務衞生局今日（6日）宣布，下周一（13日）正式推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，當日起可經任何一間地區康健中心參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。政府於篩查及治療階段，分別會提供192元及160元，診症階段最多一年可獲6次資助。

部分家庭醫生未有參與計劃，陳念德是其中之一。他向TOPick表示仍然觀望當中，處理慢性疾病並不是想像般容易，當中糖尿病病人有機會有較多併發症，而高血壓病人往往需要反覆幾次才能確診。他指，曾向政府查詢，如康健中心及家庭醫生的血壓指標不一致，應如何處理，不過暫時未獲回覆。

陳念德表示，有部分家庭醫生未參與計劃，主要考慮到計劃的吸引程度，擔心「無咩人但要搞咁多野」，認為政府應加強計劃第一階段篩查的次數，到至少2-4次。另外，亦應考慮加大醫生及病人提供的資助金額。

至於家庭醫生林永和則相信，首批參與醫生或較早前已參與政府的公私營合作計劃，部分醫生可能對系統不熟悉而暫未參與。他表示，政府事前已與醫生舉辦多次座談會，相信下星期運作時，運作不會太困難。他表示，首星期會預留4-5個名額予參與計劃的患者，具體需要視乎需求。如屬流感高峰期的季節，可能則需要將部分預約改期。

計劃長遠是否可以改變病人的習慣，減少依賴公營醫療系統。中大醫學院公共衛生及基層醫療學院院長黃仰山向TOPick指，需時讓醫生逐步參與計劃，認為可以於計劃半年至一年後，開始進行計劃成效的檢討。

同為該校基層醫療學院教授的黃至生則表示，計劃正式推行屬好開始，不過料需時讓市民建立「投資自己健康」的習慣。他引述研究，指如市民有醫生建議就診作檢查，參與這類計劃的機會可以高20倍以上。目前政府於基層醫療指南當中，已有指引醫生於處理偶發疾病時，可以鼓勵病人進行檢查，未來希望可以加強這方面工作。

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記者：陳展棋

 

 

 

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