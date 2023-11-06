【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物原下周三裁決　改就煽動罪再作陳詞

▲ 其中1名被告鍾沛權續准保釋候訊。資料圖片

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，案件早前經審訊後，原訂下周三（15日）裁決。根據司法機構網頁顯示，裁決當天將改為進行陳詞，預計需要3小時。據了解，英國樞密院近日就1宗煽動案件出判決，因此本案控辯雙方將就此作進一步陳詞。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方早前結案陳詞時曾指，即使被告本身未有煽動意圖，單純引起憎恨便足以構成煽惑罪，故不論文章作者屬誰，只要發布文章便觸犯法例，控方毋須證明被告的煽動意圖。據悉，英國樞密院最近就煽動作出裁決，認為煽動須涉及暴力，因此控辯雙方將就此向法官作進一步陳詞。

早前人民力量前副主席譚得志（快必）涉於2020年上半年，於不同地方擺街站叫喊口號，經審訊後被裁定7項發表煽動文字等罪成，早前被判監40個月。譚提出上訴的其中一項理據，亦提及控方須證明上訴人具煽動意圖，以及涉及煽動暴力情節。上訴庭押後頒布判決。

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記者：林育慧