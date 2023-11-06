【港大校委會】許偉強及孫德基獲委入小組查涉張翔投訴　王沛詩：兩名獨立人士熟悉香港事務

▲ 港大校委會主席王沛詩公布委任2名非校委人士加入調查小組。（曾秋文攝）

港大學校長張翔捲入匿名電郵投訴風波，港大校委會上月9月宣布成立5人專責小組調查，事隔接近1個月，港大校委會主席王沛詩今日（6日）再公布，已決定委任2名非校委人士加入調查小組，包括資深大律師許偉強及審計署前署長孫德基，校委會預期小組在12周內提交調查報告。

港大校委會於上月9日公布成立5人專責小組，調查相關匿名投訴電郵，其中3名成員為港大校委，包括由身兼議員及大學審計委員會主席吳永嘉擔任主席，另外2名校委成員包括馬會前董事局主席施文信及香港初創企業協會主席趙子翹。校委會當時預告將委任2名非校委成員加入小組，港大校委會今午再開會，會後再公布餘下2名人選。

王沛詩今傍晚於紐魯詩樓地下向記者公布2名非校委成員包括許偉強及孫德基，王指出，許偉強是執業大律師，對於民事案件甚有經驗；至於孫德基對於審計方面很有經驗及貢獻。被問到二人獲選原因，王沛詩稱「好多人都好贊成呢兩位」，她與很多校委也認為二人熟悉香港事務，亦具有經驗，在二人各自所屬範疇均獲公認為有貢獻，二人亦是獨立人士，現在及過往均未曾擔任校委會成員。

王沛詩亦指，上月暫定調查小組需時12周工作時間，待小組進行工作期間發現需要更多時間及資源，可再向校委會反映，現時仍維持預計在12周內提交報告。

另外，港大校委會本科生代表戚由康日前向傳媒透露，已於上月26日自願赴警總協助港島總區重案組調查一宗有關香港大學的案件，提供情報。王沛詩今被問到誰人報警，王稱她本人「完全唔清楚乜嘢事」、「無參與」，亦無人聯絡過她。

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責任編輯：馮琪雅