尖子透視︱出戰杭州亞運勇奪銅牌　聖若瑟風帆小子鄭清然盼登奧運頒獎台

▲ 最重要是相信自己！

現年24歲杭州亞運風帆銅牌得主鄭清然這天帶著他的銅牌「衣錦還校」，畢業6年、穿上校服的他重回母校一幕幕回憶與經歷浮現眼前。他坦言今日有此成就很感恩母校的培育及老師的鼓勵。然而杭州亞運只是測試自己能力的一場比賽，他有更遠大的目標，就是要站上奧運的頒獎台，為港增光！

▲ 香港是很小的地方，要站上世界舞台，一定要相信自己做得到。受訪者提供

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聖若瑟書院是中西區的名校，但其實清然小學成績並不是名列前茅，只在元朗一間中文小學就讀，但游水成績異常出眾，因而遇上他人生中的第一個「伯樂」聖若瑟書院的體育科總監朱立賢老師，挑選他進入聖若瑟書院讀中一並參加學校的泳隊訓練，訪問這天他在朱老師的帶領下重遊學校的班房，回憶以前參加學界比賽的經歷，

學校是一個令我快樂成長又有回憶的地方，我不是一個很喜歡參加活動的人，經常在班房跟同學聊天，這個地方回憶最多。

▲ 清然從小受父母的影響而愛上運動。

老師鼓勵渡過低潮期

由於小學是讀中小，所以清然升中後轉變成英中學生感覺很不習慣，擔心學業成績追不上，又要經常去訓練及到海外比賽，「成績不好會不開心，中文小學出身突然到英文中學，頭一兩年很難適應。」幸好一班好老師為他補課，鼓勵他專心訓練，設有暑假班給他追回成績，而且學校的功課不算多，讓他可以有時間去練水，他回憶指有一段時間游水及讀書成績都不好，「我是比較笨拙的學生，但老師沒有放棄我，不斷給我支持，鼓勵我每個人都有低潮期，繼續做就對了！」他說：

學校有一個很好的座右銘是「不是教好學生，是教好一個學生。

清然愛上運動很大原因是受父母所影響，小時候他住在海邊，游水就成為了他的興趣，從小爸爸就會帶他去行山去海灘玩，不過他由游水轉為風帆運動員卻因為一個人，就是他哥哥。清然的哥哥也是港隊，有一天他去看哥哥的比賽，覺得哥哥好型，他也想好像哥哥般「型仔」就開始嘗試接觸風帆運動，慢慢愛上了風帆的速度感，「游水訓練就是望池底，感覺狹窄，風帆就是陽光與海灘喜歡去那裡都可以」後來成績愈來愈好成為了全職運動員。

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爸爸更因為兒子去學風帆，在兒子訓練當中給予意見及分析對手，又跟住兒子去海外比賽南征北討，而媽媽在生活上照顧著他飲食，例如他要增磅，媽媽就會給他制訂增磅餐。他表示不是一個很感性的人，較喜歡用行動去表達對父母的謝意。

杭州亞運獲得銅牌，他自言成績並不是特別好，在世界排名及與世一選手還有一段距離，10分滿分，他只給自己8分，因為頭兩天犯了錯誤。他坦言以前比賽會很在意別人對自己的看法，因而忽略了自己應該做的事，亞運完結他學會了要「追隨自己做番自己」:

有時會好多質疑，懷疑自己訓練不好，但慢慢覺得不是做完就即時可以得到結果，其實過程中需要不停試驗，所以有時要相信自己，對自己有信心，香港是一個很小的地方突然間要上到世界舞台，要跟世界冠軍去競爭，就會覺得自己會比較輸蝕的感覺，現在人大了有了經驗後才覺得要相信自己做得到。

比賽有輸有贏，贏了固然開心，輸了如何面對？清然謂盡量都不會讓自己停留傷心太久，不開心不是一件好事，都不是幫助我成長的動力來源，風帆有20場比賽，其中一場做得不好，跟教練討論完就會放低之前的失誤，著眼眼前的事情。

爭取奧運入場券

訪問結束後，清然便要起程參加亞洲錦標賽，他視之為「復仇戰」，因為亞運比過賽的選手都會碰頭，希望可以贏番亞運時的對手，如韓國及中國選手。而比賽完結後，他會全程投入爭取巴黎奧運的入場券，希望可以企上頒獎台，為港增光！

作為全職運動員的清然覺得港府對運動員的支援很足夠，他出外比賽親身見到其他國家的選手沒有政府資助，很多時候需要打工賺取比賽費用，「人是會貪心會想要多點，但當出去比賽見到其他國家選手待遇，要用一半時間打工一半時間訓練，就覺得港府對運動員資助很足夠。有些國家就算運動員拿到比賽入場券，不過覺得你上不到頒獎台，都不會派他們到外地比賽，反之香港運動員就可以有機會去吸收經驗。」

他最後希望港隊成員都能夠珍惜機會，在自己的位置上盡力，

不知到機會什麼時候來，來到就要好好把握。

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記者:陳麗薇