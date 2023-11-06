【慢病共治計劃】即睇各區335名醫生名單　有中西區醫生索價800元「共付」金額

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醫務衞生局今日（6日）宣布，下周一（13日）正式推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，當日起可經任何一間地區康健中心參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。政府於篩查及治療階段，分別會提供192元及160元，診症階段最多一年可獲6次資助。

TOPick整合參與計劃的醫生名單，當中截至上周五的參與醫生數目有335個，詳見如下：

港島區 中西區 35名醫生 東區 29名醫生 南區 8名醫生 灣仔區 22名醫生

九龍區 九龍城 12名醫生 觀塘 33名醫生 深水埗 24名醫生 黃大仙 17名醫生 油尖旺 55名醫生

新界區 離島 7名醫生 葵青 19名醫生 北區 8名醫生 西貢 24名醫生 沙田 21名醫生 大埔 10名醫生 荃灣 9名醫生 屯門 23名醫生 元朗 19名醫生

政府亦列明，治療階段的診症共付額。大部分醫生均申報需共付51-150元，不過亦有9名醫生索價350元以上，其中，分布於中西區、油尖旺、元朗及沙田等區，最高價格的是屬仁柏醫療有限公司的陳琳醫生，申報需共付800元。

50元或以下 57名醫生 51-150元 208名醫生 151-250元 29名醫生 251-350元 32名醫生 350元以上 9名醫生

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記者：陳展棋