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【慢病共治計劃】即睇各區335名醫生名單　有中西區醫生索價800元「共付」金額

社會 20:21 2023/11/06

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(資料圖片)

醫務衞生局今日（6日）宣布，下周一（13日）正式推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，當日起可經任何一間地區康健中心參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。政府於篩查及治療階段，分別會提供192元及160元，診症階段最多一年可獲6次資助。

TOPick整合參與計劃的醫生名單，當中截至上周五的參與醫生數目有335個，詳見如下：

 

港島區   

中西區   35名醫生

東區      29名醫生 

南區      8名醫生 

灣仔區   22名醫生

九龍區

九龍城   12名醫生

觀塘      33名醫生

深水埗   24名醫生 

黃大仙   17名醫生

油尖旺   55名醫生

新界區  

離島    7名醫生 

葵青    19名醫生 

北區    8名醫生

西貢    24名醫生

沙田    21名醫生

大埔    10名醫生 

荃灣    9名醫生

屯門    23名醫生

元朗    19名醫生 

政府亦列明，治療階段的診症共付額。大部分醫生均申報需共付51-150元，不過亦有9名醫生索價350元以上，其中，分布於中西區、油尖旺、元朗及沙田等區，最高價格的是屬仁柏醫療有限公司的陳琳醫生，申報需共付800元。

50元或以下  57名醫生 

51-150元   208名醫生 

151-250元  29名醫生

251-350元  32名醫生

350元以上   9名醫生 

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記者：陳展棋

 

 

 

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