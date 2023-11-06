【濕地保育】后海灣濕地過去約30年減3成候鳥少近半　學者：濕地減少威脅生物多樣性

▲ （李成業教授提供圖片）

本港后海灣濕地每年冬季都會迎來數以萬計的候鳥渡冬，惟中大研究發現，1988年到2020年，泥灘、魚塘和基圍等不同水域面積減少了30%，同時不透水表面覆蓋面積增加了15.6平方公里，主要是由於魚塘和濕地被轉化為混凝土結構，而這些變化間接影響了后海灣的水質，種種人為因素破壞了濕地的生態結構，不利於候鳥補給。而根據香港觀鳥會的年度監測資料顯示，冬季候鳥的種群數量從2008年的最高點90,986隻大幅下降至2022年的最低點48,157隻。

研究亦發現候鳥數量與大型底棲動物，包括生活在泥灘內或泥灘上的動物，如蠕蟲、螃蟹和彈塗魚的數量有莫大關聯，牠們容易受水質改變影響；另揭示水質的顯著變化及底棲生物群落的改變，與大規模的填海造地計劃和不透水表面的擴張有直接關係，而一線城市深圳的發展是上述變化的重要因素，導致后海灣支援候鳥群的能力下降。

研究團隊成員之一的梁沛健指，研究解釋了城市化對大灣區生態健康的負面影響，除了水質下降，濕地棲息地的減少及其質素下降，亦對候鳥群的生存及該區生物多樣性帶來威脅。政府須優先保護后海灣及處理其可持續發展的工作，而近年提倡發展北部都會區，在劃定市區邊界時亦必須格外謹慎，首要目標應是防止現存棲息地再進一步縮小和被破壞，同時為保護濕地動植物群提供足夠的緩衝區。

是次研究由中大環境、能源及可持續發展研究所名譽高級研究員李成業和博士梁沛健，聯同英國埃克塞特大學教授Brendan Godley團隊一同進行，聚焦研究大灣區的生態系統，特別是位於中國南部珠江口的深圳灣，即后海灣，該處是候鳥在東亞-澳大利亞遷徙通道的其中一個重要補給站。研究團隊利用40年的長期環境數據，研究流域土地利用、水質和濕地容納大量候鳥的承載力變化。

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