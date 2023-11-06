【為人師表】天水圍中學男教師疑涉性驂擾女學生　內地交流團摸手篤腋下

天水圍男教師被指帶交流團時拮女學生胳肋底性騷擾 教育局接通報

天水圍一間中學被指在今年4月一個內地交流團，一名男教師涉多次向4至5名女學生性騷擾，包括觸摸手部、摸背脊、甚至篤腋下等行為。有人在社交平台爆料，更指有學生及家長要求校方跟進，惟校方未有對涉事教師採取行動，只是暫停其帶隊課外活動，未向學生交待解釋。教育局表示，指有關學校通報事件，已啟動危機處理小組處理，如有違反教師專業，局方必嚴肅處理。

據了解，涉事的天水圍一間中學，今年4月往內地長春的5天交流團，隨團有校長及師生帶隊，有逾20多名學生出發。期間，有多位女學生據稱被一名男教師性驟擾，包括多次觸碰身體，例如摸手、摸背部、篤腋下等行為，曾有女學生向校方反映，直至另一名教師知悉後，要求校方嚴肅處理。據悉校方有約見相關學生及家長見面，但未有正面回應如何處理，涉事教師仍在校內工作。

在社交平台的爆料者更指，有學生懷疑「情緒困擾」及「抑鬱」。

教育局回應表示，有關學校已就事件通報教育局，學校已啟動危機處理小組處理。教育局正按既定程序作出調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情況，必定會嚴肅處理，局方會與學校保持緊密聯繫，以及提供適切支援。