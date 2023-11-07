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【元朗火警】元朗白沙村車房發生三級火　消防400米外拖喉灌救

社會 09:23 2023/11/07

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元朗白沙村車房發生三級火。（Facebook 香港消防處）

元朗白沙村一個車房今日（7日）凌晨0時14分發生火警，並於凌晨0時49分升為三級。火勢於上午3時受到包圍，於上午3時33分受到控制，並於上午4時許大致被救熄。

消防處消防區長施文煜指，火場面積達20乘30米，一度波及一棟三層高的村屋，30名市民由警方協助疏散。由於火勢猛烈，消防處在凌晨0時49分將火警升為三級，消防處共出動147名消防及救護人員，動用3條喉、3隊煙帽隊，並出動煙火特遣隊及滅火機械人協助灌救，以及無人機進行高空視察。消防處一共出動37輛消防車及4輛救護車，火勢於上午3時受到包圍，並於上午4時許大致被救熄。消防正調查起火原因。

施文煜指，火場面積頗大，當中包括數個倉庫，內裏佈滿雜物，包括汽車、汽車零件、單車等，而且火勢非常猛烈，消防人員推進有一定困難，加上火場遠離水源，消防人員需從400米外取水灌救。

警務處新界北衝鋒隊第一隊指揮官督察譚國富表示，經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，警方及相關部門將繼續調查火警成因。事件中13名男子、17名女子及4隻狗疏散到安全位置。

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記者：黃穎津

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