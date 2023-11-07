心肌梗塞｜男子愛吃1物突胸悶狂冒冷汗　求醫竟揭心肌梗塞險喪命

▲ 男子愛吃1物突胸悶狂冒冷汗，求醫竟揭心肌梗塞險喪命。

踏入秋冬季節日夜溫差大，容易誘發心血管疾病等問題。台灣一名60歲男子因平時愛吃火鍋，近日上班時突感胸悶，狂冒冷汗，隨即被送往醫院檢查，竟發現是「心肌梗塞」。

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綜合台媒報道，該名60歲男子不知自己本身有高血壓，而平時有愛吃火鍋的習慣。台灣大甲李綜合醫院心臟內科主治醫生江孟橙表示，患者已胸悶不適2天，起初他不以為然，忍痛上班，未料胸口越來越痛，還冒冷汗、呼吸困難。

隨後男患者被緊急送院，檢查竟發現是心肌梗塞，並立即為他進行心導管手術，經過治療後，所幸已經脫離險境，救回一命，目前身體正在復原中。

江孟橙醫生提醒，近日日夜溫差較大，許多人喜歡在立冬進補、吃火鍋，其中薑母鴨、燒酒雞多含有米酒，若喝了含酒精的熱湯，萬一患者血管較脆弱，在血管大幅度的收縮下，便很容易誘發心肌梗塞或中風等致命的心血管疾病。

他又指，罹患高血壓、心血管疾病、服用降血壓藥和防治血栓的抗凝血劑的患者，在進補吃鍋時更要注意血壓變化，避免血壓突然升高暴衝。而一般健康的民眾，如果經常吃火鍋，進食過多高鹽、高油、高熱量的食物，也會增加身體負擔。

江醫生表示，心肌梗塞先兆是身體通常會發出警訊，如胸悶、胸痛、盜汗，常有換氣困難的感覺，也會無故心絞痛等等，而急性的症狀則會因呼吸不順而冒冷汗，時間持續達15分鐘以上，如果症狀沒有緩解就應立刻就醫。

急性心肌梗塞發病症狀

根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂。其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

心血管疾病有年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣