欣宜復出丨神隱半年為許廷鏗《一場同學》MV任女主角　欣宜狀態超好網民大呼感動

▲ 許廷鏗新歌MV昨晚首播！

許廷鏗（Alfred）新歌《一場同學》的MV昨日(10月6日)首播，早前許廷鏗透露邀得好友鄭欣宜（Joyce）擔任MV女主角，因而令樂迷十分期待，從MV片段所見，神隱半年「復出」的鄭欣宜狀態超好！

《一場同學》MV以倒敍形式說故事，欣宜角色名稱叫Lorraine，而許廷鏗就是故事主人翁，二人扮演一對識於微時的同學，當中張錦程客串飾演老師一角。

叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】

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欣宜復出？丨許廷鏗新歌《一場同學》封面照成焦點 Alfred與Joyce多年同行見證彼此高低

MV故仔超感人

MV開首講述二人出席老師的退休活動，相隔多年再見面，一對好友如同陌路人，之後MV「回帶」他倆讀書時的青蔥歲月。

故事裡，許廷鏗跟欣宜這對好友一起追音樂夢，為創作歌曲而努力，不眠不休之餘又要捱杯麵，惟二人卻樂在其中。為扮演學生哥，許廷鏗特意換上一個較「老套」髮型，至於欣宜以孖辮LOOK出現，以展示畢業前後的分別。雖然欣宜狀態大勇，或許休息半年的關係，身型有少許「翻脹」。

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由於許廷鏗跟欣宜現實中為一對好朋友，故二人演繹上可說零違和感，結尾交代二人離開會場後，各自聽歌曲《青春頌》，不過畫面寫著DEMO二字，暗示此歌是二人當年捱更抵夜創作的歌曲。

網民掛念欣宜

《一場同學》於網上平台播放半天，已經有66800人次收看，網民的評價亦十分正面：「好掛住Joyce，首歌好好聽！聽到喊！謝謝你們」、「多謝你帶Joyce回來」、「多謝Alfred 陪伴Joyce」「首歌真係好好聽，見到Joyce笑得咁燦爛，我居然喊咗出嚟。」某網民更建議彭導寫埋下集：「曾經的好友可以不計前嫌，做番老友鬼鬼啦⋯⋯」

而許廷鏗本尊也回覆說：「好耐冇為一個MV咁著緊」，由於新歌為許廷鏗和欣宜的友情寫照，足見他很著緊這段友誼。

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