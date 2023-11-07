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【屋邨重建】何永賢：重建屋邨需考慮樓宇質素及重建價值等因素　暫不評論個別屋邨

社會 10:44 2023/11/07

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（資料圖片）

有傳媒昨日（6日）引述消息指，房委會選定高樓齡的彩虹邨重建，最快年底前公布。房屋局局長何永賢今早（7日）在電台節目表示，局方在選取重建屋邨時，要考慮多個因素，包括樓宇的結構質素、維修費用和難度，以及能否在同區安置居民等，在揀選屋邨方面並不容易，要小心研究，暫不評論個別屋邨。

何永賢表示，重建工作難度大，指大部分老舊屋邨鄰近市區，屋邨周邊已經發展，要在附近安置居民有難度。她又指，要視乎屋邨重建的價值考慮是否重建，如果屋邨規模太細，重建後能增加的房屋單位就不多，加上現時公屋發展項目須撥出約5%的住用總樓面面積作社福設施，認為規劃工作不容易，要小心研究。

文裕明：很多居民均反映希望重建 長遠有利市區公屋供應

公屋聯會主席文裕明表示，彩虹邨有60年樓齡，房屋質素偏差，有石屎剝落問題，很多居民均反映希望重建。又指彩虹邨屬大型屋邨，如果計劃分2至3期進行，估計需要20年左右才能完成。文裕明表示，彩虹邨租金便宜，但維修費用因殘舊會較高，費用可能入不敷支，在公帑使用的角度重建亦合理。他續指，近10年均有聲音主張重建，惟彩虹邨位於市中心，又有7400多戶，一下子未能接收全部居民。

文裕明建議，以宏照道的公屋項目，分2至3期安置住戶，亦可以考慮先處理彩虹邨內一些學校或較矮的建築物，利用有關土地建新樓用作安置。他表示，重建項目可能會妨礙公屋上樓時間，相信亦是局方擔心的問題，但「拆墻鬆綁」式重建長遠來説對市區的公屋供應是好消息，可以追補房屋數量。

鄧家彪：現時是最後一個處理彩虹邨重建計劃的機會

立法會議員鄧家彪表示，重建項目已醞釀多年，現時是最後一個機會處理彩虹邨重建計劃，如宏照道的公屋項目落成後讓市民上樓，彩虹邨居民將無處安置。他指，如宏照道兩期的公屋項目全部用作吸納彩虹邨的居民，相信可以處理到約半數的彩虹邨居民。鄧家彪又指，彩虹邨內有不少居民關心社區網絡問題，很多街坊住了40、50年，有很多老相識或姻親關係，如能夠一大批街坊搬遷至鄰近的新社區，能夠較好保留原有社區網絡。他估計，如三年後宏照道公屋項目能吸納半數居民，及為重建計劃進行前期規劃和勘探，10年左右便能完成重建項目。

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記者：吳穎嵛

 

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