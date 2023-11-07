令人心痛丨女子懷孕8個月產檢突猝死 醫院剖腹救出胎兒【附猝死前6大先兆】

印度知名女星普里亞(Priya)婚後宣布暫停演藝事業，甚至攻讀醫學博士學位。今年初宣布懷孕喜訊，日前傳出上月底在產檢時突發心跳停止死亡，終年35歲。醫生將腹中8個月胎兒取出，所幸寶寶並無大礙。消息一出震驚外界，其母親及丈夫傷心欲絕。

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根據外國媒體報道，憑藉演出《Karuthamuthu》走紅的印度女星普里亞，自結婚後將重心放在家庭上，而暫停演藝工作，今年初宣布懷孕喜訊，曾與普里亞一同拍攝《Karuthamuthu》、死者好友男星沙迪亞(Kishor Sathya)於社交平台發文，稱死者10月31日於醫院進行例行產檢時，突然心臟驟停，經過緊急搶救無效死亡。

醫院本身擔心對胎兒影響極大，所幸寶寶經緊急剖腹後平安出生，目前安排在加護病房觀察。沙迪亞對於好友過世，直呼：「老天爺為何要這麼殘酷？」他透露，普里亞丈夫得知愛妻身亡噩耗後，亦在醫院崩潰痛哭，而她年邁的母親則難以接受唯一的女兒猝逝，悲傷萬分。消息曝光後，粉絲們也相當難受，紛紛安慰普里亞的丈夫與家人節哀。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯︰王明芳